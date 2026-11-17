Milano, 17 nov. (askanews) – Dopo l’esperienza a “Ballando con le stelle”, Eugenio Finardi torna sui palchi di tutta Italia dal 9 gennaio 2027 con “Tutto Finardi” e “Voce umana”. Il percorso televisivo ne ha rivelato la sensibilità e l’umanità, offrendo al pubblico uno sguardo inedito sulla sua storia personale e sulla sua carriera. Un dialogo che prosegue ora dal vivo, attraverso due spettacoli che danno spazio all’energia del rock e all’intimità della narrazione teatrale.

Con “Tutto Finardi”, Eugenio Finardi porta sul palco oltre cinquant’anni di musica, dal 1975 a oggi, ripercorrendo le canzoni che hanno segnato la sua carriera e contribuito a scrivere la storia del rock e della canzone d’autore italiana. Dopo circa 40 date nel 2025, prosegue il confronto dal vivo tra i suoi brani storici e le canzoni dell’ultimo album “Tutto”, pubblicato a maggio 2025, in cui la ricerca di nuove sonorità accompagna una scrittura attenta al presente. A dare forma all’anima più elettrica e rock dello spettacolo sono Giuvazza Maggiore (chitarre), Claudio Arfinengo (batteria) e Maximilian Agostini (tastiere). Insieme a loro, Finardi riattraversa il proprio repertorio, mettendo in relazione canzoni nate in epoche diverse, che continuano a parlare anche a nuove generazioni di ascoltatori.

Al centro restano la sua voce e il rapporto diretto con il pubblico. Negli anni il canto di Finardi è diventato sempre più duttile e ricco di sfumature, capace di restituire tanto l’energia dei brani rock quanto i passaggi più intimi e riflessivi della sua scrittura. A questa maturità si accompagna la spontaneità con cui si rivolge a chi lo ascolta, facendo del concerto anche un’occasione di incontro e di condivisione della propria storia.

“VOCE UMANA” affida invece alla parola e alla musica una riflessione sul potere della voce, sulla sua capacità di incitare, consolare, inquietare e lenire. Lo spettacolo teatrale si sviluppa in una successione di quadri, ciascuno composto da un monologo e una canzone: ricordi, incontri e pensieri diventano il punto di partenza per affrontare temi come l’amore, la spiritualità, il caso e il senso della vita. La memoria personale si intreccia alle voci che hanno accompagnato il percorso di Finardi, da Demetrio Stratos a Franco Battiato, da Alice a Fabrizio De André. A sostenere l’intreccio tra narrazione e musica c’è ancora Giuvazza, con la chitarra e le sonorizzazioni.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts. Biglietti in prevendita suLibraCyber ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “us.list-manage.com” https://linktr.ee/EugenioFinardi_TOUR. Queste le prime date confermate:

“Tutto Finardi”

9 gennaio – Cittanova (RC), Teatro Gentile

16 gennaio – Parma (PR), Auditorium Paganini

22 gennaio – Genova (GE), Teatro Verdi

26 gennaio – Torino (TO), Teatro Colosseo

30 gennaio – Mestre (VE), Teatro Corso

26 febbraio – Monza (MB), Teatro Manzoni

14 marzo – Asti (AT), Teatro Alfieri

Voce Umana

2 aprile – Tavagnacco (UD), Teatro Paolo Maurensig

3 aprile – Grado (GO), Auditorium Biagio Marin

4 aprile – San Vito al Tagliamento (PN), Auditorium Centro Civico

23 aprile – Pesaro (PU), Teatro Rossini

24 aprile – Perugia (PG), Auditorium San Francesco al Prato

A 50 anni dal suo primo disco “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, è disponibile in digitale, in cd e in vinile “Tutto”, il nuovo album di inediti.

Distribuito da ADA Music Italy, “Tutto” arriva a 11 anni da “Fibrillante” (2014) e a 3 dalla raccolta “Euphonia Suite” (2022). Con questo disco, il 20° di brani originali, Eugenio Finardi firma quella che potrebbe essere la sua ultima opera inedita, una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore.

Capace di fondere il linguaggio cantautorale con una nuova forma di sperimentazione lirica e sonora, gli 11 brani che compongono l’album affrontano con lucidità e sensibilità i grandi temi del presente: dalla crisi sociale e politica ai misteri dell’esistenza, passando per riflessioni su amore, destino, fisica quantistica e spiritualità.

Realizzato con la produzione del suo storico collaboratore Giovanni “Giuvazza” Maggiore, “Tutto” contiene il featuring con la figlia Francesca, in arte Pixel, nel brano “Francesca Sogna” e le collaborazioni con Fiamma Cardani alla batteria nel brano “La Facoltà dello Stupore” e con Paolo Costa al basso nei brani “Futuro”, “Tanto Tempo Fa”, “Francesca Sogna”, “I venti della luna” e “Massiccio attacco di panico”.

Recentemente, l’artista si è aggiudicato la Targa MEI Artista Indipendente dell’anno nell’ambito del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, che si è tenuta dal 3 al 5 ottobre a Faenza (Ravenna).