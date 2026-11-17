Roma, 17 nov. (askanews) – All’Agenzia delle Entrate l’intelligenza artificiale “deve essere utilizzata come uno strumento a supporto della produttività individuale, con esclusione di qualunque impiego diretto nelle attività amministrative”. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, illustrando la policy adottata dall’Agenzia al convegno promosso a Montecitorio dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

“L’interoperabilità delle banche dati, la digitalizzazione dei servizi ci consentono di ridefinire completamente il rapporto con i cittadini e con le imprese”, ha spiegato. Le nuove opportunità richiedono un quadro che garantisca “trasparenza, spiegabilità e una costante sorveglianza umana a salvaguardia dei diritti fondamentali”.

“Quindi noi poniamo la massima attenzione affinché i nostri funzionari ne facciano un uso consapevole. L’intelligenza artificiale non valuta, non decide, non interpreta le norme e, sicuramente, e ci tengo a sottolinearlo, non è una fonte del diritto”.