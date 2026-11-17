(Adnkronos) –

Valeria Marini minaccia di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. È successo in diretta nel corso della puntata di stasera, lunedì 16 novembre, quando la concorrente dopo aver ballato insieme alle altre inquiline non è voluta più tornare in salone insieme agli altri concorrenti: “Non ci voglio più tornare”, ha detto. A quel punto è intervenuta Ilary Blasi, chiedendo a Marini cosa fosse successo.

“Me ne voglio andare, voglio andare via. Non è più possibile, non ce la faccio più. Non è più un gioco. Io non ho più voglia di rimanere in questo contesto. Ho il diritto di decidere, no?”, ha detto Marini. Immediata la replica di Ilary Blasi che le ha ricordato di essere libera di andarsene in qualsiasi momento, “ma lunedì c’è la semifinale, siamo ormai agli sgoccioli”, ha aggiunto la conduttrice, invitandola a ‘resistere’. Ma Valeria Marini è apparsa irremovibile: “Preferisco andare via, piuttosto che subire quello che vivo qui tutti i giorni. Non sono più felice qui dentro, la notte piango”, ha detto la showgirl che è rimasta in disparte a sfogarsi con Francesca Manzini, concorrente dello scorso anno, entrata questa sera nella Casa per accompagnare le altre concorrenti nell’esibizione della serata.

Il malumore della concorrente è legato allo scontro avvenuto pochi minuti prima con Guendalina Tavassi. In particolare, Marini ha accusato la rivale di occupare per troppo tempo il bagno della Casa, oggetto di discussione delle due che si ripete quotidianamente.