(Adnkronos) – “I numeri di Istat usciti venerdì sono assolutamente confortanti. Nonostante la complessità e la frammentazione del momento, e questo vale per tutti i paesi del mondo, il nostro export sta tenendo”. Lo ha dichiarato Davide Bergami, membro del Consiglio di Amministrazione di Sace nel corso dell’evento intitolato ‘Corporate Diplomacy e dialogo istituzionale: il contributo di Sace’, promosso dalla Fondazione Aises Ets e dalla Spes Academy ‘Carlo Azeglio Ciampi’ in collaborazione con Sace.

“Ci sono molte ragioni per cui questo sta accadendo. Ovviamente lo diciamo a dita incrociate perché non si sa che cosa può succedere dopodomani, ma certamente in tutto questo Sace sta dando un contributo sia strategico che sistemico. Sace ovviamente non opera da sola, ma opera dentro al contesto del sistema Paese. In primis nel quadro della strategia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme a tutti quanti gli altri ministeri che coprono”, ha concluso Bergami.