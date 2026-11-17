MILANO (ITALPRESS) – Secondo i dati Istat, in Italia 6,9 milioni di famiglie sono composte esclusivamente da over 65 e l’83,6% di queste vive in un’abitazione di proprietà. Esiste dunque un enorme patrimonio abitativo che può essere ripensato e reso più accessibile anzichè sostituito. L’accessibilità della casa non riguarda soltanto la possibilità di muoversi ma anche la libertà di continuare a vivere pienamente la propria vita. La conferma arriva da una ricerca di Stannah – tra le principali aziende che si occupano di produzione e vendita di montascale e servoscala -, sul futuro della mobilità domestica delle persone over 64, condotta da mUp Research: la maggioranza degli over 64 si percepisce ancora attiva, con il 73% che si definisce attivo o abbastanza attivo, il 75,3% che coltiva almeno un hobby e il 45,9% che frequenta contesti di socialità organizzata.

La ricerca sfata lo stereotipo dell’anziano sedentario e poco propenso all’innovazione e rivela una generazione dinamica, animata da un forte desiderio di vitalità e autonomia, che si esprime nella socialità fuori casa e in una crescente attenzione alla qualità dell’abitare.

L’Italia oggi è il Paese più anziano dell’UE: al 1° gennaio 2026 gli over 65 sono 14,8 milioni, pari al 25,1% della popolazione e saliranno al 27,2% nel 2030 fino a raggiungere il 34,5% nel 2050. Una tendenza che impone di riconsiderare la tipologia degli spazi abitativi già in fase progettuale e di intervenire anche su quelli esistenti che presentano barriere architettoniche.

Secondo Stannah “una casa future ready è adatta per accogliere i cambiamenti delle persone che la abitano e le esigenze di tutte le generazioni che convivono all’interno dell’abitazione, attraverso soluzioni che si integrano negli spazi domestici, rispettando l’estetica dell’ambiente”.

“Gli over 65 di oggi si sentono attivi e vogliono continuare a esserlo: per loro sono fondamentali l’autonomia e la possibilità di vivere gli spazi, dentro e fuori casa – afferma Cinzia Di Michele, General Manager di Stannah Italia -. Libertà e spazio significano anche salute mentale: sentirsi parte attiva di una società aiuta a mantenere in forma anche il corpo. Per questo è importante avere una rete e coltivare il senso di comunità. Pensare un’abitazione in ottica future living significa pensare alle diverse generazioni, con soluzioni pianificate che garantiscano autonomia e dignità”.

– foto ufficio stampa Stannah –

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