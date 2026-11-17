Roma, 17 nov. (askanews) – La scelta di Robert Pattinson come nuovo James Bond potrebbe aprire una competizione commerciale tra Omega, storico fornitore di orologi della saga dal 1995, e Jaeger-LeCoultre, di cui l’attore è diventato ambasciatore globale nel settembre scorso. Il cambio di protagonista potrebbe infatti offrire alla manifattura del gruppo Richemont l’opportunità di conquistare una delle vetrine pubblicitarie più prestigiose del cinema.

Omega, legata a interpreti come Pierce Brosnan e Daniel Craig, ha recentemente rilanciato una collezione dedicata a 007.

Jaeger-LeCoultre potrebbe invece puntare su modelli come il Polaris e il Reverso.

La posta in gioco è significativa anche sul piano commerciale.

Secondo l’ex responsabile di Omega Jean-Claude Biver, l’azienda era arrivata a offrire fino a due milioni di dollari per ottenere la partnership con Bond. Il CEO Raynald Aeschlimann aveva inoltre confermato nel 2022 che le vendite del marchio registrano un aumento significativo in occasione dell’uscita di ogni nuovo film della saga. (Fonte Ats)