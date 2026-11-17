(Adnkronos) – “Ci dispiace aver intrapreso questa strada, ma a causa delle limitazioni imposte dalla nostra salute non avevamo più qualità di vita”. Inizia così la lettera d’addio che Alice ed Ellen Kessler, celebri cantanti, ballerine, attrici tedesche che ebbero grande successo in Italia grazie alla Rai tra gli anni Sessanta e Settanta, avrebbero lasciato agli amici più stretti prima di ricorrere al suicidio assistito. A renderne noto il contenuto è il quotidiano tedesco ‘Bild’, in occasione del primo anniversario della morte delle gemelle, avvenuta il 17 novembre 2025, all’età di 89 anni, nella loro abitazione di Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera.

Nel messaggio, apparentemente scritto da Alice, le due sorelle avevano illustrato le ragioni della loro scelta, legandola soprattutto al progressivo deterioramento delle condizioni fisiche. Oltre ai problemi cardiaci, avevano perso il senso del gusto e dell’olfatto. Ellen, inoltre, aveva subito un infarto del tronco encefalico. “Siamo arrivate a un punto molto basso”, si legge nella lettera. Determinante anche il legame che aveva caratterizzato tutta la loro esistenza. “Poiché siamo venute al mondo insieme, desideriamo lasciarlo attraverso un percorso comune”, avevano scritto. Un addio accompagnato da parole di gratitudine per la possibilità di ricorrere all’assistenza al suicidio: “Non siate tristi, siamo grate che esista il suicidio assistito. Siamo sicure che ci abbia risparmiato molte sofferenze”. Il messaggio si concludeva con un saluto affettuoso: “Vi auguriamo ogni bene. Ci vediamo sulla nuvola numero 7”.

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, le gemelle Kessler avevano pianificato la propria morte con il supporto di un’organizzazione specializzata, senza tuttavia informare preventivamente gli amici della decisione. La sera precedente alla morte avevano depositato nelle cassette della posta di alcune persone a loro care le lettere d’addio, accompagnate da un gioiello personale. Sulle buste era indicato di non aprirle prima del 18 novembre. Tra le destinatarie figurava anche Bibi Johns, cantante e attrice di 97 anni, che al quotidiano tedesco ha raccontato di aver appreso la notizia della morte delle due amiche attraverso la radio.

La vicenda delle gemelle Kessler si inserisce nel quadro normativo tedesco sul suicidio assistito. Nel 2020 la Corte costituzionale federale ha dichiarato illegittimo il divieto dell’assistenza al suicidio prestata in forma organizzata. L’aiuto a una decisione autonoma di porre fine alla propria vita è, in linea generale, non punibile, a condizione che la persona interessata compia personalmente l’atto determinante per la morte.

Intanto, anche la villa costruita appositamente per le due sorelle, caratterizzata da due abitazioni identiche, è stata messa in vendita. Il ricavato della cessione dell’immobile e il patrimonio finanziario accumulato dalle gemelle saranno destinati agli eredi da loro indicati. Tra i beneficiari figurano l’Unicef, la fondazione per le persone non vedenti Cbm e la Fondazione tedesca per la tutela dei pazienti.

Con le canzoni “Da-da-un-pa” (o “dadaumpa”), “Pollo e champagne” e “La notte è piccola” e con il fisico slanciato le biondissime sorelle Kessler conquistarono una popolarità straordinaria nei più noti programmi televisivi della Rai in bianco e nero. Le loro gambe lunghe e affusolate sono entrate nell’immaginario collettivo stravolgendo la storia della tv, cantando e ballando negli show del sabato sera come “Giardino d’inverno”, “Studio Uno” e “Canzonissima”. (di Paolo Martini)