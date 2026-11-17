Roma, 17 nov. (askanews) – “Sarà un viaggio in un tempo che è bello ricordare”. Paola Saluzzi racconta così il suo nuovo programma “Un’altra domenica”, in partenza il 22 novembre (alle ore 15.15), su Tv2000.Un viaggio tra musica, televisione e memoria, per ripercorrere gli anni ’50, ’60 e ’70 con storie e protagonisti che hanno segnato la cultura e il costume, e con la musica dal vivo di Stefano Palatresi e la “Un’altra Band”.Personaggi famosi e non, si parte con Renzo Arbore, protagonista di oltre sessant’anni di radio, tv e non solo: la sua storia, i suoi programmi, i ricordi di generazioni. Accanto a storie di gente comune, racconti del pranzo della domenica di un tempo e dei sacrifici fatti dalle famiglie nel dopoguerra. “Noi, nel nostro, raccontiamo la bellezza di quel tempo e la bravura di queste persone che l’hanno attraversato.”È un viaggio in un passato che ci piacerà tanto ricordare, anni d’oro, anni bellissimi che noi ovviamente ricordiamo solo nella loro parte più bella, più legata ai ricordi familiari, più legata alle cose che ci venivano raccontate o che noi stessi, ragazzi nati in quegli anni, anni ’60, metà anni ’60, abbiamo visto” dice la conduttrice.Un viaggio nella memoria anche grazie a filmati dell’Istituto Luce e dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea. La produzione artistica è di Ugo Porcelli, legato ad Arbore anche per lo storico programma di fine anni ’70, dal titolo simile. “Porcelli-Arbore, tu li vedi oggi, sono due fratelli completamente diversi tra loro, ma che continuano a parlarsi in quella lingua che è stata la loro e continua a essere la loro, quindi “‘L’altra domenica’, ‘Un’altra domenica’, è proprio un omaggio smaccato” spiega.Un programma di domenica, una bella sfida con appuntamenti tv consolidati come quelli con Mara Venier e Silvia Toffanin, tra i tanti.”Adesso mi aggiungo anche io, effettivamente è uno squadrone di donne. Ed è una cosa bella, nel senso che è tutta raccontata, non al femminile, ma da donne, la domenica. Io credo che oggi, con così tanti canali e così tanta offerta, regga il principio del proporre argomenti diversi, e poi sicuramente lo scettro è nelle mani del pubblico. Quindi uno incrocia le dita e spera che ovviamente vada bene. Ma l’idea di essere parte di questa ‘domenica delle donne’ mi fa un grandissimo piacere dice ancora Paola Saluzzi.