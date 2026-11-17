(Adnkronos) – Il principe e la principessa del Galles potrebbero trascorrere un Natale profondamente “infelice e molto spiacevole”, se Re

Carlo decidesse di estendere l’invito al principe Harry e a Meghan Markle e se questi accettassero. La pensa così l’ex maggiordomo reale Grant Harrold, che nel programma video ‘Royal Conversations’ ha parlato delle possibili conseguenze di un simile evento. Il duca e la duchessa di Sussex non trascorrono il Natale con la Famiglia Reale dal 2018; tuttavia, dopo le ultime notizie secondo cui probabilmente passeranno le festività nel Regno Unito, gli esperti di questioni reali hanno iniziato a chiedersi se riceveranno un invito a Sandringham, dove i reali si riuniscono tradizionalmente ogni Natale.

Durante la trasmissione, l’altro ospite in studio, l’ex giardiniere reale Jack Stooks, ha sostenuto che il monarca dovrebbe semplicemente adottare un atteggiamento conciliante e tendere un ramoscello d’ulivo ai Sussex in occasione delle feste, poiché tale gesto “dimostrerebbe buona volontà”. Ma Harrold sembra aver scartato l’idea, sottolineando l’impatto che un ritorno di Harry e Meghan potrebbe avere sul principe e sulla principessa del Galles, chiedendo: “Cosa succederebbe se, tanto per dire, questo significasse che William e Catherine dichiarassero: ‘Oh, non vogliamo più esserci’? Questo potrebbe rendere il loro Natale davvero infelice e molto spiacevole”.