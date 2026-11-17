ROMA (ITALPRESS) – Da 120 anni, Lancia occupa un posto unico nella storia internazionale dell’automobile, coniugando l’eleganza italiana con un’ingegneria pionieristica, l’innovazione tecnologica e una straordinaria tradizione nel motorsport. Fondato a Torino nel 1906, il Marchio celebra questo traguardo a Milano AutoClassica 2026, dove una selezione delle sue più significative vetture stradali e da competizione ripercorre un viaggio dalle origini di Lancia alla sua rinascita odierna. In programma a Fiera Milano Rho dal 19 al 22 novembre, la 16ª edizione del Salone dell’Auto Classica e Sportiva offre una cornice ideale per l’anniversario. Due esposizioni complementari danno vita a 120 anni di storia Lancia, mostrando come gli stessi valori che hanno plasmato alcune delle vetture più celebri del Marchio continuino a ispirarne il futuro. Presso lo stand ufficiale Lancia Classiche, passato e presente si incontrano con la nuova Gamma e la sua antenata del 1976, affiancate dall’Aurelia B24 Spider e dalla Rally 037, due icone che rappresentano l’eleganza e il DNA sportivo di Lancia. Nell’area Celebration, dedicata da Milano AutoClassica al 120° anniversario del Marchio, nove vetture provenienti dall’Heritage HUB di Torino ripercorrono capitoli fondamentali della storia di Lancia, dalle prime innovazioni ingegneristiche ai design più emblematici e alle vetture da competizione vincitrici di titoli mondiali. Nel loro insieme, le esposizioni sottolineano il legame duraturo tra l’eredità di Lancia e la sua rinascita, oggi rappresentata dalla nuova Ypsilon, dalla nuova Gamma e dal ritorno del Marchio nel motorsport internazionale.

Il programma della giornata inaugurale di giovedì 19 novembre prevede, alle ore 12.00 nell’area Celebration, un incontro con Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy. Seguirà alle 14.30 una conferenza presso lo stand ACI, con Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally e oggi ambasciatore e collaudatore della Marca torinese, insieme a Luca Martello, in rappresentanza di Lancia Corse.

Nel cuore dello stand Lancia Classiche si incontrano due generazioni dell’ammiraglia del Marchio. La nuova Lancia Gamma, dopo la sua anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Parigi, è esposta accanto alla Gamma originale, che nel 2026 celebra il suo 50° anniversario. Insieme, i due modelli mostrano come il design italiano distintivo, il comfort e l’innovazione tecnologica siano rimasti centrali per Lancia nelle diverse epoche. Progettato per il mercato europeo e prodotto nello stabilimento italiano di Melfi, il nuovo crossover fastback reinterpreta l’eredità delle ammiraglie Lancia attraverso il design italiano, il comfort e la tecnologia. Accanto è esposta la Lancia Gamma del 1976. Presentata al Salone dell’Automobile di Ginevra e sviluppata con Pininfarina, l’ammiraglia abbinava una carrozzeria aerodinamica a due volumi e un abitacolo spazioso a un motore boxer da 2,5 litri interamente in alluminio, capace di erogare 140 CV. Il suo approccio distintivo al lusso univa un design essenziale, un’ingegneria innovativa e un comfort eccezionale. L’esposizione celebra inoltre due elementi distintivi dell’identità Lancia: l’eleganza e il DNA sportivo. L’Aurelia B24 Spider del 1955, disegnata da Pininfarina e prodotta in soli 240 esemplari, esprime al meglio l’eleganza del Marchio. Le proporzioni equilibrate, il parabrezza panoramico avvolgente e i caratteristici paraurti anteriori sdoppiati creano un profilo inconfondibile, mentre il sofisticato motore V6 da 2,5 litri riflette l’impegno di Lancia verso l’eccellenza ingegneristica. Pietra miliare del design automobilistico italiano degli anni Cinquanta, appartiene alla famiglia Aurelia B24, la cui versione Convertibile divenne celebre anche nel film di Dino Risi del 1962 Il sorpasso.

La Lancia Rally 037 del 1983 rappresenta uno dei capitoli più celebrati della storia internazionale del Marchio nel motorsport ed è presentata nella sua inconfondibile livrea Martini Racing. Sviluppata congiuntamente da Lancia, Abarth e Pininfarina, abbinava un motore sovralimentato in posizione centrale alla trazione posteriore. Nel 1983 conquistò il titolo Costruttori del Campionato del Mondo Rally, diventando l’ultima vettura a due ruote motrici a vincere il campionato contro avversarie a trazione integrale. Un risultato che resta una pietra miliare nella straordinaria storia di Lancia nei rally, che comprende 10 titoli Costruttori nel Campionato del Mondo Rally. Oggi, questa eredità agonistica entra in una nuova era. Dopo un’assenza di oltre trent’anni, Lancia è tornata alle competizioni nel 2025 con la Ypsilon Rally4 HF e un programma motorsport dedicato ai talenti emergenti e ai team privati. Nella stagione d’esordio 2026, la Ypsilon Rally2 HF Integrale ha conquistato il titolo mondiale WRC2 a squadre, riportando Lancia ai vertici del rally internazionale.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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