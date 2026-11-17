(Adnkronos) – “Il bar non è soltanto un’attività commerciale, ma può essere una vetrina per le produzioni di qualità e le eccellenze nazionali, oltre a garantire un presidio della qualità sui territori”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, intervenendo al primo Forum del Bar Italiano, appuntamento di lancio di un progetto di filiera per raccontare il bar italiano e fornire soluzioni utili a tutelarne la sostenibilità economica e il valore sociale.

“La qualità converge con l’interesse ad avere luoghi di socialità, spesso in zone che vengono abbandonate da altri punti di vista, dove ci sono sempre meno servizi. Il bar molto spesso si sostituisce a questi servizi come luogo di aggregazione e di comunità”. Il ministro ha sottolineato l’importanza di riflettere sul ruolo del settore e sulle sue prospettive: “Questa centralità oggi viene riscoperta anche attraverso un’analisi che dimostra l’attenzione a guardare al futuro, avendo la capacità di riflettere su che cos’è il bar nel presente, cosa può rappresentare nel futuro, oltre a riconoscerne l’importanza storica”.