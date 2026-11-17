Roma, 17 nov. (askanews) – Dal 18 novembre 2026 al 29 gennaio 2027 AlbumArte, centro di produzione artistica indipendente di Roma, presenta Manifest@, la prima mostra personale in Italia della fotografa e visual artist Ludovica Anzaldi (Roma, 1992), a cura di Maria Rosa Sossai.

Nel giugno 2027 la mostra si sposterà a Parigi, negli spazi del centro culturale DOC.work, con la curatela di Maria Rosa Sossai e Valentino Bianchi, in occasione del Bicentenario della fotografia, che commemora i 200 anni da quando Nicéphore Niépce riuscì a fissare per la prima volta un’immagine permanente.

Il progetto è sostenuto da Strategia Fotografia 2026, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, ed è realizzato in collaborazione con DOC.work (Parigi), Museo Civico di Castelbuono (Palermo), Officine Fotografiche (Roma), Casa delle donne Lucha y Siesta (Roma), Libreria Leporello (Roma).

Cristina Cobianchi, presidente di AlbumArte spiega: “Ho voluto fortemente questa mostra, che si configura come un progetto di rilievo per la scena fotografica contemporanea, perché sono convinta che il lavoro di Ludovica Anzaldi sia oggi maturo e rilevante a livello internazionale. La mostra si pone l’obiettivo di portare l’attenzione di un pubblico ampio sulle capacità espressive della fotografia contemporanea, valorizzando una ricerca che si distingue per qualità visiva e coerenza progettuale”.

Il titolo Manifest@ sancisce il carattere trans-femminista della ricerca dell’artista, accomunandola a un folto gruppo di donne con cui ha instaurato relazioni di solidarietà e mutuo soccorso. Esso segna inoltre il superamento del maschile sovraesteso e promuove l’inclusione di chiunque non si identifichi in un unico genere. Il titolo vuole infine essere un modo per riscattare la memoria delle artiste escluse dai movimenti delle avanguardie storiche.

La mostra propone una serie di opere immersive inedite e site-specific che integrano fotografia, video e suono. Il percorso inizia con due installazioni allestite nella saletta video e nella sala principale dello spazio espositivo. Nel primo showreel, anch’esso dal titolo Manifest@ le decine di ritratti sembrano provenire da molteplici universi e culture visive. Scattate perlopiù in interni domestici, le foto portano alla luce ritratti intimi di donne sole o in coppia, che riflettono sul tema della propria identità senza la mediazione dello sguardo maschile.

Il ritmo e le atmosfere sospese del primo lavoro si interrompono bruscamente nella seconda installazione, dal titolo Lotto marzo, che alterna fotografie e video girati dall’artista durante le manifestazioni dell’8 marzo 2020 a Città del Messico e, negli anni successivi, a Roma. Le immagini restituiscono la dimensione di una lotta frontale che obbliga il mondo a prendere coscienza di corpi malati, imprigionati, ribelli, sessuati e sessualizzati, vittime di violenze e soprusi.

Il percorso prosegue con la fotografia L’Origine du monde, che richiama l’omonimo dipinto di Gustave Courbet (1866) attraverso il titolo e la grande cornice dorata. L’artista palestinese Dalia Jacob, ritratta nuda e senza volto, copre il pube con una grande fetta di melone rosso, simbolo di una terra femminile fertile e martoriata e, al contempo, della Palestina.

Il collage tridimensionale autoportante composto da fotografie e illustrazioni urbane, King kong theory si ispira al libro The King Kong Theory di Virginie Despantes, in cui la scrittrice francese utilizza la metafora cinematografica dello scimmione King Kong per riappropriarsi, con ironia pop, dello stupro subìto e del corpo violato che nella nostra società non è più desiderabile.

Completa la mostra la scritta Everything is political, serigrafata sullo specchio del bagno, con cui l’artista solleva una questione cruciale sul ruolo dell’arte nell’attuale scacchiere geopolitico, mettendo in relazione attivismo e ricerca artistica.

L’artista e compositrice Livia Borzetti fonde in un abbraccio gli elementi visivi delle due installazioni all’interno di uno spazio sonoro sospeso nel tempo. Mentre in Lotto marzo il suono ha la funzione di un vero e proprio documento sonoro, in Manifest@ il paesaggio acustico intreccia donne, luoghi e vite di diverse terre e culture, creando uno spazio in cui tempi, esperienze e realtà differenti si sovrappongono. Un ambiente di connessione in cui eventi apparentemente distanti accadono simultaneamente, generando nuove possibilità di relazione e percezione.

Maria Rosa Sossai, curatrice della mostra, descrive così la ricerca di Ludovica Anzaldi: “Nella sua opera i corpi sono luoghi di resistenza e trasformazione, di memoria e identità che sfidano l’estetica dominante, raccontando storie private che ridefiniscono le soggettività. Il suo metodo si inserisce nel solco delle pratiche fotografiche contemporanee che utilizzano l’immagine come strumento di costruzione di immaginari e di ridefinizione dello sguardo, restituendo una tensione visiva ed emotiva capace di attraversare lo spazio pubblico e quello intimo”.

Accompagna la mostra un catalogo bilingue italiano/inglese, edito da Quodlibet a cura di Maria Rosa Sossai, prima pubblicazione monografica dedicata al lavoro fotografico di Ludovica Anzaldi. Il volume, in uscita nel febbraio 2027, nasce dal progetto espositivo e ne approfondisce temi e immagini attraverso contributi critici e materiali legati alla sua ricerca, con testi di Maria Rosa Sossai, Ludovica Anzaldi, Anahi Mariotti, Daria Scolamacchia e Cristina Cobianchi.