Milano, 17 nov. (askanews) – “Le banche devono fare la loro

parte, però che siano sempre solo le banche, perché si sente che

è la cosa più politicamente accettabile, a pagare tutti i buchi

di budget, secondo me è eccessivo”. Lo ha detto l’amministratore

delegato di UniCredit, Andrea Orcel, nel corso dell’evento di

Affari&Finanza, parlando della manovra finanziaria.

“Alla fine il Governo prenderà le decisioni che prenderà e

speriamo che siano corrette da un punto di vista legale o

costituzionale – ha proseguito -, però che lo siano o meno da un

punto di vista morale-economico, uno dovrebbe dire che se tutta

l’economia deve contribuire a una reinvenzione del Paese, tutta

l’economia contribuisce alla reinvenzione del Paese, non solo le

banche, che già stanno contribuendo sproporzionatamente perché

pagano più tasse di tutti gli altri”.

“Questo non vuol dire – ha concluso – che le banche non debbano

fare la loro parte, lo dobbiamo fare, ma credo che debba essere

un qualcosa che facciamo tutti, non solo quelli che, per qualche

ragione, sono considerati essere gli unici che devono contribuire.

“Si parla molto delle banche – ha

proseguito Orcel -, ma le banche pagano già più o meno un 40% di

tasse sui loro utili e tutti gli altri settori in Italia pagano

il 30%. Quindi noi già paghiamo 10 punti più degli altri settori

e questo lo facciamo a prescindere dal fatto che non siamo quelli

che beneficiano di più di quelli che sono i percepiti vantaggi

dell’inflazione o dei tassi e, se mi posso permettere, il caro

energia è a dei livelli eccessivi, i tassi no”.