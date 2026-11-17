(Adnkronos) – Sono quasi 7mila, a quanto si apprende, gli emendamenti alla manovra 2027 complessivamente depositati, da maggioranza e opposizione, in Commissione bilancio della Camera.

Un pacchetto di 17 emendamenti unitari quello depositato dalle forze del centrosinistra. Proposte che coprono uno spettro ampio di questioni. Dal salario minimo allo spostamento di investimenti dalle armi alla scuola e dalla difesa all’edilizia sanitaria. E poi sanità, pensioni, fondo affitti, dissesto idrogeologico. Alcuni coperti con risorse derivanti da extraprofitti. Sei sono a prima firma Pd: Rifinanziamento sanità; Congedi; Rivalutazione pensioni; Turn over scuola; Opzione donna; Zes e 5 x 1000. Cinque a prima firma M5S: Salario Minimo; Fondo affitti; Scuola: educazione affettiva e sessuale; Spostamento investimenti armi a scuola; Fiscal drag (coperta con extraprofitti). Quattro a prima firma Avs: Fondo adattamenti climatici (con extraprofitti); Fondo dissesto idrogeologico (con extraprofitti); Ricercatori e spostamento investimenti difesa su edilizia sanitaria. Un emendamento a prima firma Iv ovvero la ⁠Start tax.

Dalla sanità alle pensioni ai salari, tra le proposte. “Il M5S ha presentato 1.500 emendamenti a una Legge di bilancio alla deriva, in preda alle convulsioni interne a Governo e maggioranza”, si legge in una nota dei deputati pentastellati della Commissione Bilancio. “Le nostre proposte puntano a rifinanziare come si deve la sanità, colmando il gap sempre più ampio tra Fondo sanitario nazionale e spesa sanitaria pubblica, mentre esplodono fino a 50 miliardi di euro le spese annue sostenute presso i privati; a garantire gli adeguamenti delle pensioni medie, ormai da anni usate sfacciatamente come un bancomat dal Governo; a sostenere i salari reali, devastati dall’inflazione; a proteggere scuole e infrastrutture, bersagliate in questi anni da continui tagli, applicati o minacciati; a riservare le dovute attenzioni al cambiamento climatico, al dissesto idrogeologico, alle bonifiche e alle energie rinnovabili”, affermano. “Le nostre proposte – proseguono – puntano ad abbassare le tasse: scala mobile fiscale per indicizzare automaticamente all’inflazione scaglioni Irpef, deduzioni e detrazioni e abbassare subito le tasse, contrastando per questa via il fiscal drag; no tax area estesa a 20mila euro per i più fragili; recupero dei crediti d’imposta Transizione 4.0. per sostenere gli investimenti delle imprese, soprattutto le piccole; creazione di una piattaforma di crediti d’imposta cedibili per garantire liquidità al sistema produttivo; cashback fiscale per accreditare subito e direttamente sul conto corrente dei contribuenti il valore delle detrazioni su spese sostenute con pagamenti elettronici”.

“Per rilanciare la crescita proporremo l’istituzione di un Fondo sovrano di sviluppo dell’economia da 100 miliardi di investimenti, aperto agli apporti, remunerati e volontari, di risparmiatori, imprese, investitori istituzionali. Torneremo a proporre il salario minimo e il Reddito 2.0, per contrastare un problema sociale che vede ancora oltre 13 milioni di persone a rischio povertà ed esclusione sociale, accanto al rifinanziamento del Fondo affitti, lasciato morire dall’attuale esecutivo. Tra le molteplici coperture prevediamo una vera tassazione degli extraprofitti bancari ed energetici, un’imposta progressiva sulle grandi ricchezze finanziarie, un’imposta sulle transazioni finanziarie ad alta frequenza, la totale revisione degli impegni di spesa in difesa e in progetti inutili come il Ponte sullo Stretto”.

“Una quattordicesima per insegnanti, infermieri e forze dell’ordine, il superamento degli acconti IVA, la Start Tax per gli under 35 e misure per favorire il rientro dei cervelli. Sono alcune delle proposte contenute negli emendamenti di Italia Viva alla manovra, con l’obiettivo di sostenere chi lavora, chi produce e le nuove generazioni”. Così una nota di Italia Viva per illustrare gli emendamenti depositati. “Tra le priorità – si spiega – anche il rifinanziamento del bonus psicologo, il contrasto ai disturbi alimentari, il sostegno alla crioconservazione degli ovociti e il pieno ripristino di App18. Previsti inoltre fondi per gli agricoltori, per i commercianti che subiscono danni alle vetrine e ristori per gli anziani vittime di truffe. Emendamenti per dare più valore al lavoro, ridurre gli ostacoli per chi fa impresa e creare maggiori opportunità per i giovani, senza trascurare le esigenze sociali e le fragilità. Proposte per dare risposte concrete alle esigenze di famiglie e imprese che la manovra del governo lascia irrisolte”.

Maggioranza al lavoro questa mattina sulla legge di bilancio in vista della scadenza della presentazione degli emendamenti. Si è svolta oggi, riferiscono fonti della maggioranza, una riunione convocata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il “confronto si è svolto in un clima di costruttiva collaborazione e ha consentito di approfondire le diverse fasi dell’iter parlamentare del provvedimento”.

“L’obiettivo”, assicurano le stesse fonti, è “di migliorare ulteriormente l’efficacia dell’impianto complessivo della manovra, reputato già molto solido, e di procedere in modo unitario nell’esame parlamentare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli impegni assunti dalla maggioranza”.

“Tutti i partecipanti” al vertice tra i leader di centrodestra di oggi “hanno ribadito la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali”, riferiscono fonti della maggioranza.

Raccontano di un vertice sostanzialmente interlocutorio. Al termine del confronto, fonti di maggioranza hanno assicurato che “è stata confermata l’attenzione prioritaria per l’adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza”. Ma, a quanto si apprende, pensioni e sanità resterebbero ancora nodi da sciogliere: si tratterebbe di trovare la quadra sulle risorse da destinare.