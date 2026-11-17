(Adnkronos) – Maggioranza al lavoro sulla legge di bilancio in vista della scadenza della presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio alla Camera prevista per le 18 di oggi. Si è svolta questa mattina, riferiscono fonti della maggioranza, una riunione convocata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il “confronto si è svolto in un clima di costruttiva collaborazione e ha consentito di approfondire le diverse fasi dell’iter parlamentare del provvedimento”.

“L’obiettivo”, assicurano le stesse fonti, è “di migliorare ulteriormente l’efficacia dell’impianto complessivo della manovra, reputato già molto solido, e di procedere in modo unitario nell’esame parlamentare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli impegni assunti dalla maggioranza”.

“Tutti i partecipanti” al vertice tra i leader di centrodestra di oggi, “hanno ribadito la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali”, riferiscono fonti della maggioranza. Durante il vertice di oggi tra i leader del centrodestra di governo “è stata confermata l’attenzione prioritaria per l’adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza”.

Intanto il lavoro comune che il centrosinistra stava portando avanti, con i capigruppo, per la definizione di un pacchetto di emendamenti comuni alla manovra al momento si è interrotto. Il M5S, da quello che si apprende, ha posto la questione dell’utilizzazione della tassazione degli extraprofitti per finanziare le misure proposte trovando però ‘freddi’ gli altri partiti, in particolare Iv. “Troviamo folle che non ci sia convergenza su una cosa che è già patrimonio condiviso della coalizione e sulla quale, tra l’altro, si era espressa anche la segretaria Schlein nella sua lettera sul fisco di qualche tempo fa”, fanno sapere fonti del M5S.