MILANO (ITALPRESS) – “I giovani non sono un contenitore da riempire, ma sono personalità con autonomo spirito critico e con protagonismo che si sviluppa e cresce. E questo significa considerare la responsabilità che vi è in questa condizione per l’università, per le scuole”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademIco dell’Università cattolica di Milano.

Foto: Ufficio stampa Quirinale

(ITALPRESS).