(Adnkronos) – Nuovo furto di fentanyl a Roma. Cinquanta fiale sono state sottratte nella farmacia della clinica privata convenzionata Nuova Itor, in via di Pietralata. E’ stato lo stesso direttore della struttura sanitaria a denunciare, lo scorso 19 ottobre, il furto del potente anestetico utilizzato nelle terapie del dolore e in sala operatoria. Sull’episodio, che sembra sia avvenuto tra il 16 e il 18 ottobre scorsi, stanno indagando i carabinieri del Nucleo Operativo di Monte Sacro, insieme ai militari di Santa Maria del Soccorso.

Ottanta fiale dello stesso farmaco sono state rubate all’ospedale israelitico nel luglio scorso.