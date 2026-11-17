(Adnkronos) – “Se mi sono sorpreso di me stesso? Io voglio dare grazie a Dio. La verità è che dalla prima settimana – è passato poco più di un mese, come tutto il mondo sa – c’è stato un intervento un po’ impegnativo, ma fin dall’inizio il viaggio era già programmato e io volevo portarlo a termine. Così, con l’aiuto di Dio e la forza della preghiera – ho ricevuto naturalmente messaggi da parte di tutto il mondo -, e con una certa determinazione che ho, grazie all’aiuto dei medici, ho visto che di fatto era possibile. Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene”.

Lo ha detto il Papa ai media al seguito sul volo che dal Perù lo ha riportato a Roma, dove è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino alle ore 8.48 di oggi.

“E poi – ha aggiunto sulla sua salute a poco più di un mese per l’asportazione di un tumore maligno al polmone come riporta Vatican news – la resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso”.

Aalla domanda se dopo l’intervento per l’asportazione del tumore cambierà qualcosa, Prevost – come riporta Vatican news – osserva: “La prima notizia è stata una sorpresa, non c’era nessun sintomo, mi sentivo bene e quindi quando, facendo accertamenti come parte dei check-up, controlli di routine annuali che in genere faccio già da molti anni, è stata scoperta questa che è cominciata come un’ombra. E poi facendo più accertamenti, facendo la biopsia, hanno visto che c’era qualcosa lì, che era un tumore. Come ho detto prima, volevo fare questo viaggio e ho detto: facciamo subito”.

“Nella parte del polmone che hanno rimosso, il tumore era totalmente contenuto, – ribadisce – si è limitato lì, non c’è bisogno di un altro trattamento su quello. Per precauzione, come questi controlli annuali, bisognerà essere attenti. Come mi sentivo? Ho un fratello, questo è pubblico, che anche vive in questo momento una situazione molto più complicata, però lo viviamo anche con molta fiducia nel Signore, come forse un segnale a persone che stanno soffrendo, che forse hanno molta paura, – si capisce perché – a dire bisogna: fare i controlli, la prevenzione è molto importante, cercare di curarsi sé stessi nel senso della salute. Quando c’è la necessità di fare un trattamento, che non si abbia tanta paura, si facciano le cose. Grazie a Dio in questo caso anche con la forza della preghiera di tante persone, è andata benissimo e sono qui come testimone”.

Papa Leone XIV torna ora in Vaticano. Si è chiuso così il lungo viaggio in America Latina che lo ha portato in Uruguay, Argentina e Perù. Quando partirà di nuovo? “I prossimi viaggi sono ancora in fase di programmazione per il 2027”, ha detto il Papa, che ha concluso: “L’unica cosa che è stata confermata è la Corea per la Giornata Mondiale della Gioventù. Per quanto riguarda questo, beh, ci sono diverse possibilità e le stiamo valutando, ma per ora resta così”.