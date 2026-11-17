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(Adnkronos) –
Pierluigi Diaco passa alle vie legali. Il conduttore di ‘BellaMa” ha dato mandato all’avv. Alberto Misiani di predisporre una querela contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini, per il reato di diffamazione aggravata, in relazione a loro affermazioni gravemente lesive della reputazione e della onorabilità.
La querela in relazione alla puntata andata in onda ieri sera nel canale YouTube di Fabrizio Corona.
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