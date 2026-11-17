Roma, 17 nov. (askanews) – Sulla crescita economiaca “abbiamo risultati ancora migliori, avete visto come la Commissione europea ha rivisto le sue stime sul prodotto interno lordo: all’inizio dell’anno era lo 0,5 e ora prevedono di più 1%, cioè addirittura il raddoppio”. Lo ha rivendicato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a margione di un evento di Amazojn Italia, a Roma.

E questo “malgrado nel frattempo ci sia stata una guerra così devastante, per quanto riguarda ovviamente l’approvvigionamento energetico e anche delle materie prime – ha proseguito -. Le stime sono state raddoppiate sulla crescita del nostro paese ed è anche confortante il dato sull’aumento dell’occupazione.”

“Più prodotto interno lordo di quanto si pensasse, più occupazione malgrado conflitti armati che sono intorno al nostro continente. Ecco – ha concluso – questo è il sistema Italia, il sistema che funziona per la resilienza, il dinamismo che dimostrano le nostre imprese. E dobbiamo supportarle sempre più e meglio sui mercati globali, come fa giustamente Amazon con un modello di successo”