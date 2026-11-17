Roma, 17 nov. (askanews) – Arriva la prima vittoria in carriera alle Atp Finals per Arthur Fils: il francese ha battuto Rafael Jodar con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-2 in poco meno di due ore di gioco. Una partita in crescendo per l’allievo di Goran Ivanisevic che, dopo il passaggio a vuoto alla fine del primo set, ha cambiato marcia dal secondo set in poi, approfittando anche del netto calo di Jodar. Un successo che tiene ancora in corsa Fils in ottica qualificazione, mentre il madrileno è a un passo dall’eliminazione.