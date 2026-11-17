(Adnkronos) – “Temo che Barbara non tornerà”. Rossella Erra confessa i suoi timori sulla vicenda tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso. L’opinionista di ‘Ballando con le stelle’ ospite oggi, martedì 17 novembre, a ‘La volta buona’ ha svelato un retroscena sull’ultima puntata del dance show di Rai1, quando, a telecamere spente, tutto il cast si è ritrovato in un ristorante per cenare insieme, come accade alla fine di ogni puntata. Tuttavia, d’Urso avrebbe pronunciato una frase che non sarebbe piaciuta a Rossella Erra. “È arrivata con un panettone”, ricorda Erra, e avrebbe detto “Buon Natale a tutti e ciao”. “Io ho paura che lei non tornerà, quella sera era tanto arrabbiata. Io spero solo che lei torni, tifo per Barbara ma questa frase non mi è piaciuta”, ha detto Erra.

Sul capitolo Mariotto, invece, Rossella Erra ha accettato le scuse del giurato, dopo che in puntata aveva provato a zittirla con un’uscita infelice. “Per la prima volta dopo 7 anni Mariotto mi ha chiesto scusa e sono molto contenta. Io le ho percepite sincere le scuse, credo che Mariotto sia un bravissimo giudice, ogni tanto vuole fare il simpatico e pensa di essere un comico ma le battute gli escono male”, ha detto l’opinionista ospite nel salotto di Caterina Balivo.

“Per me è stato un cafone – ha aggiunto Erra – e gliel’ho detto, però io accetto le scuse. Ma ora confido che Guillermo rientri in se stesso. Per me ha sbagliato e mi sembra che lo abbia ammesso. Ma penso che debba dare delle scuse più profonde a Barbara”