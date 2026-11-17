Roma, 17 nov. (askanews) – Il 20 novembre è in programma lo sciopero generale indetto dalla Cgil per l’intera giornata lavorativa, contro una manovra che “accelera il declino e l’impoverimento del Paese”. La mobilitazione, con lo slogan “Il futuro è adesso”, interesserà tutti i settori, pubblici e privati, nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni.

L’astensione dal lavoro è stata proclamata per rivendicare un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti, un fisco giusto e progressivo, stop all’inflazione e al carovita, una sanità davvero pubblica, il diritto allo studio, l’accesso alla casa, e per dire sì alla pace e no al riarmo.

Saranno circa 100 le piazze che ospiteranno le iniziative a sostegno dello sciopero, tra appuntamenti regionali e territoriali, cortei e presidi. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Roma e parteciperà al corteo che partirà alle ore 9.30 da piazza Vittorio per sfilare verso via dei Fori Imperiali, dove, in tarda mattinata, terrà il discorso conclusivo.

Per la segreteria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi concluderà la manifestazione di Perugia, Michele De Palma quella di Bologna, Christian Ferrari la manifestazione regionale della Sardegna a Cagliari, Stefania Filetti sarà a Genova, Maria Grazia Gabrielli a Milano, Pino Gesmundo a Firenze, Lara Ghiglione a Treviso, Luigi Giove a Torino e Serena Sorrentino a Palermo.