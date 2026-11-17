ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare il contributo dello Sport e della Cultura alle politiche di sviluppo economico e coesione territoriale, riconoscendone il valore strategico quali infrastrutture materiali e immateriali capaci di generare crescita, occupazione, inclusione sociale e competitività per i territori. E’ con questo obiettivo che l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, apre il primo Stakeholder Forum “Dare forma al futuro. Sport e Cultura: un capitale che genera valore”, che si è svolto al Maxxi di Roma. L’incontro ha riunito oltre 200 rappresentanti di istituzioni, imprese, investitori e operatori dei due settori per confrontarsi sulle priorità di investimento e sulle condizioni necessarie a tradurre il potenziale dello Sport e della Cultura in opportunità concrete di sviluppo per i territori e le comunità, approfondendo il ruolo della finanza pubblica specializzata e il contributo di Icsc a sostegno della transizione competitiva e dell’ammodernamento infrastrutturale dei due settori. Con il Forum, Icsc avvia un percorso continuativo di coinvolgimento dei propri stakeholder, finalizzato a individuare fabbisogni, connettere progettualità e favorire nuove modalità di collaborazione tra pubblico e privato.

Ad aprire i lavori il presidente di Icsc Beniamino Quintieri, seguito dal keynote speech di Ersilia Vaudo, astrofisica e Special Advisor on Strategic Evolution dell’European Space Agency, e dall’intervento dell’Amministratore Delegato Antonella Baldino. Presenti al primo Stakeholder Forum di Icsc il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, il Capo di Gabinetto del Ministro della Cultura, Valentina Gemignani e il Direttore Generale Cinema e audiovisivo, Giorgio Carlo Brugnoni. Il programma è proseguito con le Spotlight Stories di Evelina Christillin, Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie; Sara Gama, Vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori e Capo Delegazione Nazionale A Femminile; Michele Uva, Executive Director Uefa for Euro 2032 Italia; Thomas Clement Salomon, Direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica; e Wilt Mbiakop, Executive Chairman dell’African Sports & Creative Institute. Cinque prospettive diverse, che sono state in grado di restituire, attraverso esperienze concrete, l’evoluzione degli ecosistemi dello Sport e della Cultura e le leve per trasformare visioni e progetti in sviluppo concreto per la società e i territori.

“Il futuro si costruisce mettendo a confronto esperienze, bisogni e prospettive diverse. E’ con questa convinzione che abbiamo voluto dare vita al primo Stakeholder Forum di Icsc, aprendo uno spazio strutturato di confronto con chi opera quotidianamente nello Sport e nella Cultura. Partiamo dalla consapevolezza del valore economico e sociale che questi due ecosistemi hanno assunto per costruire insieme nuove linee di sviluppo e individuare le priorità dei prossimi anni. Il Forum rappresenta l’inizio di un percorso che vogliamo rendere stabile e continuativo” ha spiegato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri. “Sport e Cultura richiedono una nuova scala di investimento e una maggiore capacità di azione comune. Il confronto di oggi segna l’avvio di una piattaforma stabile di dialogo e collaborazione tra istituzioni, imprese, operatori e investitori, per convergere su obiettivi condivisi e tradurli in modelli concreti di intervento capaci di attivare investimenti ad alto impatto: infrastrutture più moderne, imprese più solide, territori più competitivi. Dare forma al futuro è un impegno comune. Icsc, come banca nazionale di promozione, intende svolgere un ruolo di raccordo e di impulso, mettendo a sistema competenze, capitali e strumenti finanziari per trasformare il potenziale di Sport e Cultura in crescita e valore duraturo per il Paese” ha commentato l’Amministratore Delegato di Icsc, Antonella Baldino.

Il confronto diretto con gli stakeholder, sviluppato attraverso una sessione interattiva, ha permesso di individuare quattro ambiti strategici di approfondimento: accesso al capitale e innovazione finanziaria: nuovi modelli e strumenti per ampliare la capacità di investimento; investimenti in infrastrutture sostenibili, accessibili, innovative; crescita e internazionalizzazione delle filiere produttive dello Sport e della Cultura; Sport e Cultura come leve di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio. Nel corso del 2027 ciascun tema sarà oggetto di focus group dedicati con gli stakeholder, per tradurre le indicazioni raccolte in proposte operative e rafforzare la capacità di intervento di Icsc a sostegno della crescita sostenibile e inclusiva del Paese.

– foto ufficio stampa Icsc –

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