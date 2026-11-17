Roma, 17 nov. (askanews) – Torna Apulia Digital Experience, a Bari dall’11 al 13 dicembre. Nella giornata d’apertura la conferenza internazionale organizzata da Rai Com, Regione Puglia e Apulia Film Commission, con la partecipazione di due maestri di comicità e ironia sulla rete e sullo schermo. Alle ore 18.00 di venerdì 11 dicembre il pubblico potrà assistere all’incontro con Maccio Capatonda, sul palco con l’attore Valerio Desirò, alle 19.00 sarà invece la volta di Frank Matano.

Giunta alla terza edizione, Ade è sempre più luogo di confronto sulla rivoluzione digitale in atto, con focus sui comparti dell’audiovisivo, dell’animazione e sulle nuove applicazioni dell’Intelligenza artificiale, tra etica e governance, e delle innovazioni digitali nelle industrie culturali e creative. Tra i temi affrontati le nuove forme di narrazione seriale verticale, i microdramas, il rapporto tra cinema e content creator, il fenomeno dei Vtuber, la creazione di proprietà intellettuali globali, l’innovazione tecnologica e digitale in Puglia. Protagonista sarà anche il gaming, in particolare nella giornata di venerdì, con gli appuntamenti curati da Videogames e Alta Cultura presso ITS Academy Apulia Digital, dedicati all’impatto e alle prospettive economiche e creative del settore, con un focus sull’effetto GTA 6.

Attesi tra gli ospiti Benedetta Giovanola, prof.ssa ordinaria di Filosofia Morale dell’Università di Macerata e co-titolare Cattedra UNESCO “Etica dell’IA e saggezza pratica”; Pietro Pinetti, produttore creativo, Marco Belardi produttore cinematografico e televisivo (“Perfetti sconosciuti” e “La pazza gioia”); Francesca Carrozza, avvocato e agente FIFA; Nicola Conversa, sceneggiatore e regista; Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari e BAT; Giorgio Scorza, CEO Movimenti Production; Vittorio Calaprice, AI Policy Officer – Ufficio Europeo per l’Intelligenza Artificiale che si aggiungono a Ben Smith, responsabile cinema, tv ed editoria Rebellion e coproduttore di Rogue Trooper, al sociologo Derrick de Kerckhove, tra i massimi esperti al mondo di cultura digitale, di Gianna Martinengo CEO di Didael KTS, presidente di Women&Tech, pioniera dell’AI in Italia; di Pasquale Viscanti, co-fondatore e CEO di AI WEEK; di Anna Manzo, direttrice talent management in The Jab, nuova talent agency firmata The Jackal; di Sandra Smedegaard Mondahl e Penelope Lee Dovichi di IO Interactive, lo studio danese al lavoro su “007 First Light”.

Ade è anche l’appuntamento con l’Indie Showcase, spazio d’incontro tra sviluppatori indipendenti e studenti e con il contest “Raccontare la Puglia con l’intelligenza artificiale”, dedicato ad autori e creativi che promuove la realizzazione di progetti destinati a presentare, valorizzare e diffondere il patrimonio artistico, culturale e turistico della Puglia attraverso l’ideazione di prodotti digitali basati sull’utilizzo dell’IA. Data ultima per le iscrizioni sul sito www.raicom.rai.it/ade, venerdì 27 novembre. Tra gli appuntamenti in programma anche “Mi ‘AI’ rubato il lavoro?” il primo spettacolo teatrale italiano dedicato all’intelligenza artificiale, ideato e interpretato da Walter Riviera in scena sabato 12 dicembre al Teatro Kursaal Santalucia.