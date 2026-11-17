(Adnkronos) – Collegato dal carcere di Terni per l’udienza preliminare del processo sui presunti finanziamenti ad Hamas, Mohammad Hannoun respinge ogni accusa. “Io non faccio parte di Hamas e nemmeno dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp)”, ha affermato nelle sue dichiarazioni spontanee il presidente dell’associazione Palestinesi in Italia, aggiungendo: “Quando si parla di palestinesi è necessario schierarsi e io mi sono schierato con il popolo palestinese”.

“Quando parlo di martiri non faccio riferimento ai combattenti di Hamas – ha precisato – ma ai palestinesi finiti sotto le bombe”. Hannoun ha respinto anche l’accusa di aver sostenuto, tramite raccolte fondi, i figli dei combattenti delle Brigate Al Quassam. “Gli orfani per noi sono tutti uguali, abbiamo aiutato tutti senza chiede l’appartenenza, ma Abspp, non ha mai permesso a nessuno di utilizzare i nostri aiuti per l’attività politica e non abbiamo avuto nessun rapporto politico né con Hamas né con altri”. Hannoun ha infine spiegato di non essere preoccupato per sé “ma per gli orfani di Gaza e le famiglie bisognose”.