(Adnkronos) – “Chi inviterei a giocare a padel con me tra i tennisti di oggi? Se voglio giocare, gioco con i più forti. E quindi Sinner, però bisogna aspettare che torni in campo, o Alcaraz. Mi piacciono però molto anche gli altri italiani, da Cobolli a Musetti. Giocherei con chiunque ma occhio, a padel sono forte”. Luca Toni se la ride. E, a margine della presentazione della collaborazione tra Haier e Banco Alimentare nella lounge Haier alle Atp Finals di tennis a Torino, risponde così a una domanda su un possibile confronto a padel con i tennisti più forti del circuito.

“Alcaraz – ha aggiunto con un sorriso l’ex attaccante della Nazionale, campione del mondo nel 2006 – mi piace perché è un pazzo. E mi piace molto anche Berrettini. Il tennis, dal vivo, è tutto un altro sport. I tennisti sono incredibili visti dal vivo. Forti, bravi atletici, quasi perfetti”.

Il campione azzurro è tornato poi sulla Nazionale: “La sconfitta dell’Italia contro il Belgio? Dobbiamo ripartire, secondo me la Nations League ci può stare per fare qualche esperimento. Mancini ha fatto ottime partite, alcune un po’ meno belle, però abbiamo la certezza di avere uno dei portieri migliori al mondo e un attaccante che fin qui sta garantendo un gol a partita”.



Toni ha risposto quindi a una domanda sulla somiglianza tra lui e Pio Esposito: “Sì, sono centravanti grossi, che portano centimetri e peso in area di rigore, quindi mi piace. È un ragazzo che stimo, perché secondo me è proprio un esempio positivo”. E su Raimondo: “Mi piace, peccato che si sia fatto male. Mi piacciono questi ragazzi che stanno venendo su, che giocano nelle piccole e si fanno valere”.

L’ex attaccante – tra le altre – di Bayern Monaco e Roma, ha aggiunto: “La Roma sta facendo bene, sta facendo il suo campionato. Penso che sulla carta l’Inter sia più forte, ha una rosa più ampia, però la Roma se la deve giocare fino alla fine. È iniziato questo corso con Gasperini, che sta facendo divertire con la sua visione di calcio. Lazio prima? Per Gattuso sono felice, ha preso una brutta una mazzata con l’Italia ed è ripartito in una piazza non facile. È stato bravo e sta facendo qualcosa di eccezionale”.