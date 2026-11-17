(Adnkronos) – Tragedia questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania. Un operaio impegnato in un cantiere sulla carreggiata nei pressi di Giardini Naxos è stato travolto da un’auto che, per cause da accertare, è finita all’interno dell’area di lavoro. L’uomo è deceduto a causa dell’impatto. Alla guida della vettura c’era una donna che avrebbe perso il controllo per evitare la manovra azzardata di un altro automobilista. L’auto ha così invaso l’area di cantiere e ha colpito in pieno l’operaio, che stava lavorando sui giunti del viadotto Alcantara. L’automobilista, sotto choc, si è fermata subito e ha provato a soccorrere il dipendente. Ma è morto sul colpo.