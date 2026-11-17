(Adnkronos) – Si terrà Rimini, mercoledì 25 novembre, in occasione di Ibe Intermobility Future Ways l’evento Asstra “Il Mobility Management al centro della transizione: Imprese, Tpl e istituzioni a confronto”. Con questo appuntamento l’Associazione intende approfondire con esperienze aziendali e un confronto istituzionale l’evoluzione del ruolo del Mobility Manager quale figura chiave per una mobilità più sostenibile, integrata ed efficiente. L’iniziativa infatti, metterà in evidenza il contributo che questa professionalità può offrire, in ragione dell’evoluzione dei servizi di mobilità in corso, nella pianificazione degli spostamenti, nel rafforzamento del rapporto tra imprese di trasporto pubblico locale, enti di riferimento e imprese del territorio. Un ruolo, quello del Mobility Manager, che – all’interno di una piattaforma di collaborazione capace di integrare i diversi attori della mobilità, a partire dalle aziende di trasporto pubblico locale, che sono essenziali nella pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto – può contribuire in modo decisivo a trasformare la grande mole di dati oggi disponibili, in azioni concrete per governare la mobilità.

Durante l’evento, organizzato da Asstra in partnership con Anci, l’Associazione Trasporti presenterà le “Linee Guida per la Valorizzazione del Mobility Manager: competenze, governance e autonomia”. I lavori saranno aperti da Emanuele Proia, Direttore di Asstra e da Marco Foti, Responsabile Sviluppo Progetti Mobilità e Servizio Extraurbano di Amt Genova, nonché Coordinatore Gdl Asstra Mobility Manager, che illustrerà i contenuti delle linee guida. A seguire verranno presentate esperienze aziendali che permetteranno di evidenziare come la collaborazione tra istituzioni, aziende di trasporto pubblico, realtà pubbliche e aziende presenti nei territori possano generare risultati positivi per la gestione della mobilità, sia in ambito urbano che extraurbano. Tra le esperienze che saranno presentate, quella di Brescia Mobilità sarà illustrata da Michela Bonera, Mobility Manager; Pluriservice sarà rappresentata da Mirco Curzi, Innovation and European Funding Consultant; mentre Andrea Pasotto, Mobility Manager di area di Roma Capitale, presenterà l’esperienza di Roma Servizi per la Mobilità. Alberto Cernison, Responsabile Sustainability e Mobility Management di Start Romagna, illustrerà il progetto “Demand Responsive Transport”; Andrea Vitali, Mobility Manager aziendale di Techfem, racconterà l’esperienza del Distretto Bellocchi di Fano.

Completeranno il quadro l’esperienza di Tper, presentata da Fabio Teti, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo; il modello di Trento per la costruzione di una rete di Mobility Manager, sarà illustrato da Marco Demattè, Staff Mobility Manager d’Area del Comune di Trento. Seguiranno l’esperienza di Zucchetti, con Francesco Boschini, Mobility & ESG Solutions Specialist e quella di Wiseair, con Paolo Barbato, ceo. L’evento si chiuderà con la presentazione dello stato di avanzamento dei lavori del gruppo dedicato al Mobility Management, istituito all’interno dell’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e al monitoraggio del Tpl. La nuova sezione dell’Osservatorio, nata in continuità con il tavolo Tamm per integrare il ruolo delle Regioni e operante sotto la guida scientifica dell’Università Milano-Bicocca, lavora per uniformare l’attività dei Mobility Manager d’area, aziendali e scolastici. Al confronto istituzionale parteciperanno: Carla Messina (Funzionario della Direzione generale per il Tpl del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Giada Maio (Responsabile Ufficio transizione energetica, qualità dell’aria, clima e mobilità sostenibile di Anci), Matteo Colleoni (Professore ordinario di Studi urbani dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca) e Tommaso Simeoni (Eq Sviluppo e coordinamento delle politiche regionali per la mobilità ciclabile, sostenibile e innovativa della Regione Emilia-Romagna).

Come partecipare: L’evento si terrà in presenza a Rimini, nell’ambito di Ibe Intermobility Future Ways, presso la Future Ways Arena – Hall C2 della Fiera di Rimini. Per partecipare è necessario registrarsi attraverso l’apposita pagina dedicata a Ibe: https://cloud.expoibe.com/visita-ibe-2026 . È inoltre necessario comunicare la propria intenzione di partecipare all’evento Asstra scrivendo a Veronica Sgarra all’indirizzo sgarra@asstra.it . Per informazioni: Asstra – Servizio Innovazioni Tecnologiche: Veronica Sgarra – sgarra@asstra.it