(Adnkronos) –

Via libera dell’Ue al farmaco della speranza contro il cancro al pancreas metastatico. “La Commissione europea (Ce) ha approvato Rasonque (daraxonrasib) per il trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che hanno già ricevuto almeno una terapia sistemica”. Lo ha annunciato Revolution Medicines, azienda oncologica globale con sede in California. “Rasonque, somministrato una volta al giorno sotto forma di compresse orali, è approvato per pazienti adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico, indipendentemente dalla presenza di una mutazione Ras identificata nel tumore”, ricorda la compagnia in una nota. “La Ce – precisa – ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio per Rasonque in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e nei Paesi dello Spazio economico europeo (See), Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Tale autorizzazione non si applica al Regno Unito né alla Svizzera, che prevedono processi di approvazione normativa distinti”.

L’ok della Commissione europea fa seguito al parere positivo arrivato a metà ottobre dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema, “espresso nell’ambito di una procedura di valutazione accelerata prevista dal progetto ‘Cancer Medicines Pathfinder'” dell’agenzia regolatoria Ue, “in virtù del potenziale del farmaco nel rispondere a un’importante esigenza medica non soddisfatta”, ricorda Revolution Medicines.

La società sta “collaborando strettamente con gli organismi responsabili della valutazione e del rimborso nei Paesi dell’Unione europea – si legge nella nota – al fine di garantire un accesso ampio e rapido ai pazienti che ne hanno bisogno. Le tempistiche per l’accesso dei pazienti varieranno da Paese a Paese, in funzione del completamento dei processi nazionali relativi alla definizione del prezzo, alla valutazione delle tecnologie sanitarie e alle procedure di rimborso”.

“L’autorizzazione – spiega Revolution Medicines – si basa sui risultati dello studio clinico di fase 3 RASolute 302, presentati in occasione del Congresso annuale 2026 dell’American Society of Clinical Oncology e pubblicati contestualmente sul ‘New England Journal of Medicine'”. Il trial, “randomizzato e condotto a livello globale, ha confrontato Rasonque con una chemioterapia citotossica a scelta dello sperimentatore in pazienti affetti da adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac) metastatico, già sottoposti a precedenti trattamenti. Lo studio ha raggiunto tutti gli endpoint primari e i principali endpoint secondari, sia nella popolazione con mutazione Ras G12, sia nella popolazione complessiva intent-to-treat (Itt) che includeva pazienti con o senza una mutazione Ras identificata nel tumore”.

“Per decenni i medici che trattano il cancro al pancreas metastatico hanno avuto a disposizione opzioni limitate, basate principalmente sulla chemioterapia citotossica; ciò evidenzia l’urgente necessità di nuovi approcci terapeutici”, ha affermato Thomas Seufferlein, direttore medico della Clinica di Medicina interna I dell’ospedale universitario di Ulm, in Germania. Per lo specialista, “l’approvazione di daraxonrasib da parte della Commissione europea rappresenta un importante passo avanti per i pazienti affetti da questa patologia aggressiva e di difficile trattamento. Il beneficio in termini di sopravvivenza, senza precedenti, dimostrato nello studio clinico RASolute 302 – rimarca – sottolinea il potenziale di daraxonrasib nel definire un nuovo standard di cura per i pazienti idonei affetti da tumore al pancreas metastatico in tutta l’Unione europea”.

“L’approvazione di Rasonque da parte della Commissione europea rappresenta un momento cruciale per le persone che in Ue vivono con un tumore al pancreas metastatico, così come per le loro famiglie”, ha dichiarato Mark A. Goldsmith, Ceo e presidente di Revolution Medicines. “Con l’approvazione di Rasonque – ha aggiunto – stiamo collaborando attivamente con i sistemi sanitari e le parti interessate in tutta la regione per favorire un accesso tempestivo da parte dei pazienti idonei. Proseguiamo inoltre il dialogo con le autorità di regolamentazione a livello globale, con l’obiettivo di estendere e accelerare la disponibilità di Rasonque per i pazienti che potrebbero trarne beneficio”.