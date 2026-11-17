(Adnkronos) – “Putin sta cedendo un po’ sull’Ucraina. Potrebbe essere molto più duro”. Parola di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti vola in Asia e si prepara ad incontrare il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin a Shenzhen, in Cina. Il summit, secondo Pechino, riguarderà “la pace mondiale”. I tre leader, che si incontreranno giovedì, avranno “scambi approfonditi sulla salvaguardia della pace mondiale e sulla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze, e ciò avrà un significato epocale”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning in una conferenza stampa.

Secondo funzionari americani, Trump desidera affrontare la questione della riduzione del numero di armi nucleari nel mondo e la guerra scatenata a fine febbraio da attacchi israelo-americani contro l’Iran, ma non la guerra tra Ucraina e Russia. Il conflitto è prettamente europeo e non rientrerebbe nemmeno nell’agenda prioritaria di Xi.

Trump dedica alla guerra tra Mosca e Kiev solo poche parole prima di decollare con l’Air Force One. L’incontro con Putin arriva mentre è in cantiere un nuovo round di negoziati per porre fine al conflitto. Ucraina e Stati Uniti, dopo il trilaterale di Abu Dhabi, preparano un posto per l’Europa al tavolo dei colloqui. La presenza di Ue e Regno Unito è ritenuta essenziale per arrivare ad una soluzione. La Russia, però, continua a mantenere una posizione ambigua sulla partecipazione degli europei alle prossime fasi delle discussioni sulla fine della guerra.

“La Russia chiede di sapere cosa porterebbe di positivo al processo negoziale l’Europa. Fino a ora, i negoziati sono stati in formato trilaterale. Prima di estenderli all’Europa, dovremmo capire come gli europei e la loro posizione possano contribuire alla pace. Ma le dichiarazioni di esponenti come la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen indicano la riluttanza europea a partecipare al processo di pace. Ma forse riusciremo a chiarire la posizione degli europei”, dice Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino.

Senza fretta, in ogni caso. Mosca ritiene necessario almeno un altro round di negoziati trilaterali con Stati Uniti e Ucraina prima di un eventuale coinvolgimento dei rappresentanti europei, spiega il consigliere di Putin, Yuri Ushakov, citato dall’agenzia Interfax. “Per raggiungere un accordo su questo punto sarà necessario fare ancora molto e, in particolare, probabilmente svolgere un altro round di negoziati trilaterali, forse anche più di uno”, dice Ushakov in risposta a una domanda sulla possibilità di allargare il formato dei colloqui ai Paesi europei.

Si muovono Trump e Putin, si muove anche Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino annuncia che i negoziatori di Kiev hanno avuto colloqui con funzionari europei e americani in vista di future trattative con la Russia. Jared Kushner e Steve Witkoff, gli inviati di Trump, hanno partecipato alle discussioni online e che, “per la prima volta, l’Europa è stata rappresentata in questo confronto in modo completo, proprio dalle persone che la rappresenteranno nei negoziati con i russi”.

Sullo sfondo, la guerra continua. Putin, dice Zelensky, prepara l’ennesimo raid massiccio: “Prestate attenzione agli allarmi per il rischio di attacchi missilistici. Ci sono informazioni secondo cui i russi si sono preparati a sferrare un’offensiva. E in Russia devono sapere che a ogni loro azione seguirà una nostra giusta risposta”.

“Purtroppo, la Russia riceve ogni mese decine di missili balistici dalla Corea del Nord. Si tratta di una grave minaccia, e non solo per l’Ucraina. La Corea del Nord sta perfezionando i propri missili balistici facendoli usare in questo conflitto; ciò crea ulteriori sfide per l’intera regione che circonda la Corea, oltre a rappresentare una sfida anche per noi in Europa”, dice Zelensky.

“Se la Russia dispone di un alleato che le fornisce missili balistici, allora anche l’Ucraina ha bisogno di trovarsi in una condizione di parità per rispondere alla minaccia russa su basi di equilibrio. L’Europa possiede missili in grado di sferrare attacchi efficaci: Germania, Francia, Regno Unito e Italia. Stiamo discutendo per contrastare l’aggressione globale della Russia, sostenuta dal suo alleato a Pyongyang, attraverso la fornitura all’Ucraina di un maggior numero di armamenti della stessa categoria”, prosegue.

“Rispondere colpo su colpo è del tutto giustificato. Dobbiamo inoltre tornare a discutere della distruzione dei sistemi di lancio di missili balistici russi. Il mondo occidentale dispone della tecnologia necessaria a tal fine: per arrivare più rapidamente alla pace con la Russia e garantire una sicurezza più solida, è indispensabile che tali tecnologie siano a nostra disposizione qui in Ucraina”, afferma ancora.