Roma, 17 nov. (askanews) – Consistente revisione al rialzo per le previsioni di crescita economica dell’Italia da parte della Commissione europea. Riviste al rialzo anche le stime sul rapporto deficit-Pil 2027 e 2028, che dopo esser tornato sotto la soglia limite del 3% quest’anno – il disavanzo è previsto al 2,9% – risalirebbe sopra il tetto fissato dal Patto di stabilità e di crescita.

Ma dato che questo incremento viene prevalentemente imputato agli aumenti delle spese su difesa e resilienza energetica, che sono state autorizzati all’Italia con l’uso della clausola di salvaguardia nazionale, da Bruxelles sono arrivati chiari segnali di apertura a una uscita della Penisola dalla procedura per deficit eccessivo.

Sarebbe possibile già “in primavera”, ha esplicitamente affermato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis.

Partendo dai dati, l’esecutivo comunitario ha raddoppiato la previsione di crescita economica dell’Italia di quest’anno, indicando ora un più 1% del Pil, ha ritoccato al rialzo anche la stima sul 2027, al più 0,7% e per il 2028 prevede un più 0,8% di crescita economica. Al tempo stesso ha confermato al 2,9% del Pil la previsione sull’incidenza del deficit di bilancio di quest’anno, in attenuazione dal 3,1% del 2025, mentre ha alzato al 3,5% la stima sul disavanzo del 2027 e per il 2028 prevede un deficit al 3,2% del Pil.

Bruxelles ha invece rivisto al ribasso le stime sull’incidenza del debito pubblico, indicato al 137,9% del Pil quest’anno, al 138,8% nel 2027 al 138,2% del 2028. Secondo il rapporto “le spese supplementari per le misure su difesa e sicurezza dell’energia spingeranno di nuovo a rialzo il deficit”.

In merito alle implicazioni che queste cifre hanno per la procedura per deficit eccessivo: “se i dati del 2026 saranno confermati, il deficit sotto il 3% quest’anno, valuteremo i deficit per 2027 e 2028 se questo eccesso è pienamente spiegato dall’uso della flessibilità della clausola di salvaguardia nazionale per le spese in difesa e resilienza dell’energia, che l’Italia ha richiesto, se questo è il caso potremmo abrogare la procedura per deficit eccessivo dell’Italia in primavera”, ha detto Dombrovskis. Ribadendo però la raccomandazione di mantenere una politica di bilancio improntata alla prudenza.