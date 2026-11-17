Roma, 17 nov. (askanews) – La Commissione europea ha raddoppiato la previsione di crescita economica dell’Italia di quest’anno, indicando ora un più 1% del Pil, ha ritoccato al rialzo anche la stima sul 2027, al più 0,7% e per il 2028 prevede un più 0,8% di crescita economica. I dati sono contenuti nelle previsioni economiche autunnali, pubblicate oggi, laddove lo scorso maggio l’esecutivo comunitario stimava un più 0,5% del Pil italiano quest’anno e più 0,6% il prossimo.