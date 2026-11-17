(Adnkronos) –

Veronica Ruggeri diventerà presto mamma per la prima volta. L’inviata de ‘Le Iene’ ha ufficializzato così le indiscrezioni sulla sua prima gravidanza. Con un video condiviso sui social, Ruggieri ha annunciato di essere in attesa del primo figlio con il compagno Vito Dell’Erba, che compare nel video in cui l’inviata è impegnata con la prima ecografia del figlio in arrivo. “La vita è meravigliosa”, ha scritto a corredo del video.

La 35enne ospite a Verissimo aveva parlato del suo sogno di maternità insieme al compagno Vito: “Mi piacerebbe molto, ci sto pensando. Me lo auguro tanto. Mi auguro di costruire una famiglia un po’ come la mia”.