BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nasce a Bruxelles lo Juventus Club Unione Europea, un punto di incontro tra la comunità bianconera e il cuore istituzionale dell’Europa. L’inaugurazione si è tenuta nella sede della Regione Piemonte nella capitale belga, alla presenza del presidente del club Gianluca Ferrero, dell’ex capitano e Chief Club Affairs Officer Giorgio Chiellini e dell’eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi, presidente del nuovo club. “Siamo qui per lanciare ufficialmente lo Juventus Club Unione Europea, un’idea nata un anno fa, quando un altro grande juventino, Blaise Matuidi, era venuto al Parlamento europeo”, ha spiegato Gozi. “Visto l’interesse sollevato da quell’evento abbiamo deciso di creare il club, che lanciamo con un pezzo di storia della Juventus come Giorgio Chiellini e con il presidente della società. Per noi è un momento molto importante, perché il calcio e lo sport uniscono nella diversità. Ci sono tanti juventini non italiani interessati, e quindi per noi è un grande onore”.

Per Chiellini si tratta di una giornata particolare, “Siamo qui per affrontare insieme all’Unione europea uno dei tanti argomenti che riguardano il calcio italiano, lo sport in generale e il calcio europeo. Da oggi è una piccola pietra di un rapporto che continuerà nei prossimi anni, ma su cui abbiamo già lavorato nei mesi passati”. Guardando alla Nazionale, Chiellini ha parlato di una ripartenza ben avviata: “Il bilancio di questi due mesi è positivo e la luce si vede, anche se il percorso non è semplice e serviranno pazienza, forza e volontà. È un obbligo di tutti noi addetti ai lavori, giornalisti compresi, supportare e sostenere questa ripartenza e le persone che la stanno facendo” le sue parole.

Sulla Juventus, il dirigente bianconero ha aggiunto: “La luce la vede sempre, a volte è più difficile scorgerla, ma tornerà. Stiamo lavorando con il massimo impegno per tornare quanto prima allo splendore”. Un aggiornamento anche su Kenan Yildiz: “Sta meglio, ha ripreso ad allenarsi con la palla, ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma è un giocatore molto importante per noi, capace di farci fare il salto di qualità”.

L’ex difensore azzurro parla anche di futuro, partendo dalla posizione della Juventus sulla sfida in Figc tra i candidati Malagò e Galliani. “La posizione della Juve è stata dichiarata: stiamo aspettando di prendere una decisione finale. Sono due persone di grandissimo livello, a noi interessa che si mettano in atto i programmi per la ripartenza. Ci sono persone che stanno lavorando bene in questi mesi, si sta affrontando un percorso sui ragazzi del settore giovanile e scolastico, dai 5 ai 14 anni, e questo credo sia un passaggio fondamentale. Probabilmente i risultati non si vedranno per 5-10 anni, ma intanto stanno seminando persone competenti sotto la guida di Gianfranco Zola, che per noi è una garanzia” ha detto Chiellini. “Credo che il passaggio più difficile sia supportare quel percorso che si era bloccato per giovani dai 16-17 anni fino alla prima squadra ma si è visto in questi due mesi quanto Mancini sia stato bravo a dare fiducia a tanti ragazzi che stanno rispondendo bene”.

Infine uno sguardo al futuro del calcio europeo: “Sta crescendo in maniera vertiginosa e la Champions League sta crescendo a dismisura con i ricavi”, ha osservato Chiellini. “Ci sono tante cose da sistemare, ne abbiamo parlato oggi anche al Parlamento europeo a livello di regolamenti, perché questa espansione porta disparità e problemi. Però il futuro è ottimo, bisogna lavorare per stare al passo, perché la velocità del cambiamento è incredibile dentro e fuori dal campo”

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).