(Adnkronos) –

Esiste il “pericolo di reiterazione”. Per questo motivo per i due minori, autori delle aggressioni a bordo di una minicar avvenute a Roma tra il 4 e 5 ottobre, è stato deciso il trasferimento in una comunità. Sussistono – evidenzia la procura guidata da Giovanna Lebboroni in una nota – “sia la gravità indiziaria, sia l’esigenza cautelare” per “il concreto e attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, in considerazione del fatto che la ripetizione delle condotte, tre episodi commessi a distanza di dieci minuti l’uno dall’altro nella serata del 4 ottobre scorso, e l’aver continuato nelle medesime condotte il giorno dopo, hanno dimostrato la rilevante facilità con cui gli indagati hanno continuato a delinquere”.

La nota della procura arriva all’indomani del trasferimento dei due minori in comunità disposto dal gip ed eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Roma dopo le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla Polizia locale. I due minori sono accusati di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso.

Fra le aggressioni compiute la più grave all’attore Davide Iacopini mentre era in monopattino e che nei giorni scorsi, dopo diverse settimane in terapia intensiva è uscito dal coma ed è stato trasferito in una struttura di riabilitazione.