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TORINO (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz domina Daniil Medvedev nella seconda giornata del Gruppo Lendl alle Atp Finals 2026. Lo spagnolo, nonostante un leggero problema alla coscia sinistra nel corso del secondo parziale, si impone in due set con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 11 minuti di gioco. Alcaraz resta imbattuto e sale a quota due vittorie, mentre Medvedev rimedia la prima sconfitta dopo il successo all’esordio con Cobolli. Nell’ultimo turno il russo affronterà Frances Tiafoe, che se la vedrà proprio con Cobolli stasera alle 20.30.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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