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Roma, 18 nov. (askanews) – L’Argentina riparte con una goleada e supera 7-0 il Costarica nell’amichevole disputata allo stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba. Protagonisti della serata Nico Paz, Julian Alvarez e Franco Mastantuono, tutti autori di una doppietta, mentre Alexis Mac Allister completa il tabellino dei marcatori.
A prendersi la scena nel primo tempo è il trequartista del Como, Nico Paz, che sblocca il risultato all’8′ e firma il tris al 38′. Nel mezzo arriva il raddoppio di Julian Alvarez al 35′, con l’attaccante dell’Atletico Madrid che trova anche la quarta rete al 43′, mandando l’Albiceleste al riposo sul 4-0.
Nella ripresa spazio a Franco Mastantuono, entrato proprio al posto di Paz e subito a segno al 48′. Il giovane talento della Fiorentina trova poi la doppietta all’88’, dopo il gol di Mac Allister al 78′. Per l’Argentina anche l’esordio in nazionale maggiore del difensore del Parma Mariano Troilo.
Una vittoria netta che rappresenta il pronto riscatto per la squadra di Lionel Scaloni dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Uruguay nella precedente amichevole. Una serata nel segno dei giovani e del ricambio generazionale, con i protagonisti della nuova Argentina a raccogliere idealmente l’eredità di Lionel Messi.
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