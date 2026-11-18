Roma, 16 nov. (askanews) – Celebrare le aziende italiane che investono in Spagna, e quelle spagnole che investono in Italia riuscendo a trasformare una visione in nuovi posti di lavoro e opportunità per il territorio. È con questo spirito che la Camera di Commercio Spagnola in Italia, che dal 1953 s’impegna ad alimentare il dialogo e l’interscambio commerciale tra Roma e Madrid, ha assegnato stasera a Palazzo Mezzanotte, a Milano, i Premi Camera Spagna – Italia ad otto imprese che hanno tradotto i loro investimenti in crescita e si sono imposte come eccellenze. Si tratta di A4 Holding, BIP Law & Tax, Cellnex Italia, Iberdrola Italia, Logista, Matachana Group, Minor Hotels Europe & Americas e Quintas Energy. Durante la Cena di Gala è stato inoltre consegnato il Premio d’onore al Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, keynote Speaker della serata, “per il suo autorevole impegno a favore della competitività dell’industria italiana ed europea e per il contributo al rafforzamento del dialogo e delle relazioni economiche e imprenditoriali tra Italia e Spagna”.

L’assegnazione dei Premi, arrivata alla XX edizione, si è svolta alla presenza dell’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernández-Palacios; del Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto; del Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, e del Presidente della Camera di Commercio Spagnola in Italia Luigi Patìmo.

“Il fitto intreccio economico che unisce Madrid e Roma testimonia la forza di una visione condivisa, che trova compimento nella collaborazione quotidiana dei nostri apparati e delle nostre forze civili. Il mio augurio è che questa cooperazione prosegua, nella convinzione che ogni nostro traguardo comune rende entrambi i Paesi più saldi, più autorevoli e più pronti alle sfide del nostro tempo”, ha spiegato l’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernández-Palacios.

“La Spagna è un partner strategico per la Lombardia: lo scorso anno ha rappresentato il 6,7% del nostro export, per un valore di circa 11,2 miliardi di euro, confermandosi il quarto mercato di destinazione al mondo”, ha detto il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. “L’interscambio complessivo ha raggiunto i 20 miliardi di euro. Ma il legame tra i nostri territori va oltre gli scambi economici: in Lombardia vivono circa 8.000 cittadini spagnoli e ci accomuna una profonda affinità culturale. Italia e Spagna condividono valori e interessi, che dobbiamo continuare a coltivare e sviluppare, rafforzando i rapporti a tutti i livelli. In questo percorso, il dialogo istituzionale e la diplomazia economica sono strumenti fondamentali anche per sostenere le nostre imprese e favorire nuove opportunità di collaborazione. I Premi Camera Spagna-Italia valorizzano proprio le realtà che contribuiscono a consolidare questi legami e a costruire nuove occasioni di crescita condivisa”.

“Celebriamo con orgoglio la ventesima edizione dei Premi Spagna-Italia, forti dell’aumento dei nostri soci, cresciuti di quasi il 50% negli ultimi 3 anni, e di una consolidata energia delle relazioni bilaterali tra i nostri Paesi, come emerge dalla terza edizione del Barometro sul contesto e sulle prospettive degli investimenti spagnoli in Italia”, ha detto il presidente della Camera di Commercio di Spagna in Italia, Luigi Patìmo. “L’89% delle centinaia di imprese da noi intervistate nel 2025 prevedeva di espandersi nei successivi cinque anni, auspicio che si sta trasformando in realtà anche grazie all’attività della nostra associazione, che ha come ruolo proprio quello di mantenere e rafforzare queste relazioni, come mediatore strategico per investimenti e sviluppo”.

Durante la serata, sono stati conferiti:

– Il Premio Camera Spagna-Italia all’Infrastruttura Strategica per la Mobilità e lo Sviluppo Territoriale ad A4 Holding, società che attraverso Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, gestisce le tratte autostradali A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico, perché “tali infrastrutture rappresentano un collegamento di grande rilievo strategico tra alcuni dei principali distretti industriali italiani ed europei, e svolgono un ruolo abilitante per la crescita delle imprese e delle comunità locali”. Un risultato raggiunto grazie al fatto che “il Gruppo ha perseguito un percorso di sviluppo fondato sul miglioramento continuo delle infrastrutture, sulla digitalizzazione dei sistemi di gestione della mobilità, sul rafforzamento degli standard di sicurezza e sull’integrazione dei principi di sostenibilità nella gestione operativa”;

– Il Premio Camera Spagna-Italia all’M&A Cross-Border tra Spagna e Italia a BIP Law & Tax perché “si è distinto per aver costruito un presidio stabile e continuativo sul corridoio di investimento e di operazioni M&A tra Italia e Spagna” come mostra anche il fatto che a fine 2025 ha aperto un desk dedicato al business cross-border tra i due Paesi, con professionisti dual-qualified nei due ordinamenti e in stretto coordinamento con gli uffici del Gruppo BIP a Madrid e Barcellona. Lo studio assiste operazioni in entrambe le direzioni, dai gruppi italiani che crescono in Spagna agli investitori spagnoli che scelgono l’Italia. “Nel corso di quest’anno si è posizionato in modo sempre più rilevante come punto di riferimento per le operazioni di M&A cross-border, seguendole lungo tutto il ciclo dell’operazione”;

– Il Premio Camera Spagna-Italia alle Infrastrutture Digitali Strategiche e alla Connettività a Cellnex Italia, perché “attraverso un’infrastruttura proprietaria diffusa in tutta Europa ed investimenti multimilionari a sostegno della filiera TLC, Cellnex rafforza la sovranità tecnologica del continente e ne riduce le dipendenze strategiche da attori e filiere esterne. Difronte alle attuali sfide geopolitiche e alle minacce ibride, la capillarità e resilienza dei suoi siti, dotati di sensoristica distribuita e interoperabile, rendono l’azienda un pilastro per la sicurezza nazionale ed europea, abilitando il monitoraggio e la difesa del territorio”;

– Il Premio Camera Spagna-Italia alla Transizione Energetica e Competitività Industriale a Iberdrola Italia, per Iberdrola Fenix, un impianto fotovoltaico da 243 MW in Sicilia, in grado di produrre circa 400 GWh di energia rinnovabile all’anno. Il progetto è stato definito “un esempio concreto di come gli investimenti spagnoli possano contribuire alla trasformazione del sistema energetico italiano, coniugando produzione di energia rinnovabile su larga scala, competitività per l’industria attraverso contratti di lungo termine e una particolare attenzione all’integrazione ambientale e territoriale”;

– Il Premio Camera Spagna-Italia alla Sostenibilità a Logista, per aver “trasformato una criticità ambientale in un’opportunità di innovazione e valore condiviso, rafforzando il proprio ruolo nella transizione ecologica del settore”. Il riferimento è a T-COLLECT, il primo circuito nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo dei rifiuti da sigarette elettroniche e riscaldatori di tabacco esausti. Il progetto, nato dalla collaborazione con il ministero dell’Ambiente, la Federazione Italiana Tabaccai e il Centro di Coordinamento RAEE e lanciato su scala nazionale nel 2024, mette la capacità industriale, la tecnologia e la capillarità della rete di Logista al servizio di un’esigenza ambientale concreta;

– Il Premio Camera Spagna-Italia allo Sviluppo industriale Innovativo a Matachana Group, gruppo spagnolo leader nelle tecnologie per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario medicale, per aver contribuito coi suoi investimenti allo sviluppo del settore sanitario in Italia attraverso la sua filiale di Bergamo. “Il riconoscimento premia anche una visione industriale di lungo periodo che punta a sviluppare nuovi dispositivi medici ad alto contenuto tecnologico, facendo leva sulle competenze ingegneristiche e produttive del territorio e contribuendo alla crescita di un ecosistema orientato all’innovazione e all’internazionalizzazione”;

– Il Premio Camera Spagna-Italia all’Internazionalizzazione a Minor Hotels Europe & Americas perché l’evoluzione di questa compagnia nel settore dell’ospitalità, che conta oggi oltre 640 hotel, resort e residence brandizzate, operative o in fase di sviluppo, distribuite in 66 Paesi, dimostra “come l’internazionalizzazione non rappresenti soltanto un’espansione geografica, ma un modello di sviluppo globale fondato sull’integrazione di brand, mercati, tecnologie e programmi di fidelizzazione. L’offerta di un’esperienza coerente e riconoscibile a livello globale si coniuga con una profonda valorizzazione delle identità locali. Ogni struttura mantiene infatti un forte legame con il territorio che la ospita, promuovendo cultura, tradizioni e autenticità della destinazione”;

Il Premio Camera Spagna-Italia alla Leadership nella gestione degli asset energetici a Quintas Energy perché i servizi di questa azienda spagnola con oltre dieci anni di esperienza in Italia “hanno svolto un ruolo importante nel favorire gli investimenti internazionali nel settore italiano delle energie rinnovabili” contribuendo a far sì che ” la transizione energetica italiana si traduca nello sviluppo di infrastrutture rinnovabili efficienti, finanziariamente solide, flessibili e sicure, rafforzando al contempo la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra Spagna e Italia”.