SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’iniziativa di Shenzhen del Vertice dei CEO della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC) 2026 è stata resa pubblica nella giornata di oggi. Il documento esorta ad approfondire l’apertura dell’economia regionale, a promuovere una crescita inclusiva attraverso l’innovazione tecnologica, a migliorare la connettività regionale e a collaborare per raggiungere una prosperità condivisa.

E’ la prima volta, nei 30 anni di storia del vertice, che un documento conclusivo viene pubblicato sotto forma di iniziativa.

Secondo il documento, la comunità imprenditoriale dell’Asia-Pacifico, guidata da quattro ambiti prioritari (apertura e inclusività, crescita guidata dall’innovazione, maggiore connettività e cooperazione reciprocamente vantaggiosa), è pronta a collaborare con tutte le economie per attuare pienamente la Visione di Putrajaya 2040 e creare una comunità dell’Asia-Pacifico aperta, dinamica, resiliente e pacifica.

L’iniziativa invita inoltre a tradurre in azioni concrete il tema dell’APEC di quest’anno, “Creare una comunità dell’Asia-Pacifico per prosperare insieme”, affinchè la regione continui a essere il motore di crescita più dinamico al mondo e una comunità di prosperità condivisa.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –