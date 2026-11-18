(Adnkronos) – Scoppia il caso degli eurodeputati M5S schedati nella lista di un sito ucraino ritenuto vicino ai servizi di Kiev. Dopo la lettera dell’eurodeputato del M5S Danilo Della Valle alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in cui denunciava di essere stato inserito in una lista di “criminali anti-ucraini” dal sito dell’organizzazione non governativa Myrotvorets Centre, storicamente vicina ai vertici istituzionali e d’intelligence ucraini, tutti gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle sono stati inseriti in questa “lista di proscrizione”, ha segnalato M5S.

“Dalla schedatura del nostro eurodeputato Danilo Della Valle si è passati all’inserimento nell’elenco pubblicato da un sito ucraino Myrotvorets, ritenuto vicino agli apparati di sicurezza di Kiev, dell’intero gruppo degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle. Un fatto gravissimo, un’intimidazione politica che colpisce rappresentanti democraticamente eletti e mette apertamente in discussione la libertà di parola e di pensiero, fondamento della nostra democrazia”, dichiarano i parlamentari dei gruppi M5S di Camera e Senato.

“Non è tollerabile che parlamentari europei vengano esposti a campagne di delegittimazione per le proprie posizioni politiche – sottolineano – Chiediamo al Governo italiano di intervenire immediatamente presso la Presidenza del Parlamento europeo e le autorità ucraine, pretendendo la cancellazione dei nomi di tutti i nostri eurodeputati. La libertà di espressione non è negoziabile e il silenzio delle istituzioni sarebbe inaccettabile”.