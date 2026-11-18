(Adnkronos) – Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha inviato una lettera di richiamo alla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi. Nel testo, datato 12 novembre e stilato “d’intesa con i procuratori distrettuali di Firenze, Bologna e Brescia”, si espone in quattro punti “l’esigenza di prevenire il rischio di gravi dispersioni probatorie” attraverso “l’inosservanza delle forme prescritte per la raccolta di dichiarazioni potenzialmente autoindizianti anche da parte di persone detenute in regime speciale”.

Si sottolinea “l’esigenza di evitare pregiudizi per l’efficacia delle indagini condotte dalla procure, conseguente alla divulgazione di notizie relative ai lavori di codesta commissione”, si chiede di “assicurare preventivamente l’informazione all’autorità giudiziaria sulle iniziative della commissione” e si sollecita di “assicurare all’autorità giudiziaria la ampia e tempestiva conoscenza delle attività svolte dalla commissione” stessa.