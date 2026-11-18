(Adnkronos) –

Fiorella Mannoia resta a piedi in autostrada. La cantante ha vissuto una disavventura durante il suo tour ‘Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve’, qualche ora prima del concerto andato in scena ieri sera a Firenze. L’automobile su cui viaggiava Mannoia si è fermata a causa di un problema tecnico, che ha richiesto l’intervento del carrattrezzi.

A raccontare il tutto è stata la stessa cantante, che ha condiviso un video nelle proprie storie Instagram commentando con un malinconico: “è andata così, addio”. Mannoia si è infatti mostrata seduta sul carrattrezzi, con un’espressione triste e sconsolata. La cantante è riuscita comunque a raggiungere Firenze e il concerto si è svolto regolarmente, per la gioia dei suoi tanti fan.