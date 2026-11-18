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(Adnkronos) – “Invito tutti a non creare una sorta di countdown rispetto alla revisione, perché da ieri in particolare, ma anche già dalla settimana scorsa, ho letto, ho sentito e mi hanno detto, che la revisione arriva oggi, domani, martedì. Noi non facciamo ragionamenti sulla base di trasmissioni televisive, messe in onda, aspettative e richieste varie, perché il nostro obiettivo è molto diverso”. A parlare è Giada Bocellari, l’avvocata che insieme al collega Antonio De Rensis rappresenta Alberto Stasi, unico condannato al momento per il delitto
di Garlasco.
Intervenendo in esclusiva ieri nel corso della trasmissione Verità Nascoste condotto da Milo Infante, la legale è tornata a parlare della richiesta di revisione del processo del suo assistito che a breve verrà presentata alla Corte d’Appello di Brescia, senza però precisare quando. “Ovviamente, non darò date, ma la revisione verrà depositata quando noi saremo sicuri e certi, anche da un punto di vista strategico, di poterlo fare al meglio. Certamente è una vicenda delicata perché è una revisione che si va ad innestare mentre, parallelamente, sta per iniziare un processo per lo stesso fatto di reato a carico di un altro soggetto e quindi bisogna tenere in considerazione tutte queste situazioni ed equilibri. Non ci siamo fatti mettere e non ci faremo mettere pressione da determinate affermazioni o provocazioni. Io credo che convenga attendere la presentazione della revisione, leggerla, comprenderla e poi eventualmente esprimere, diciamo così, un giudizio”, ha detto, riferendosi al nuovo filone di indagine per l’omicidio di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio.
Proprio rispetto a quest’ultimo, De Rensis, pure presente in studio, ha detto: “Incolpa noi ma i suoi problemi non nascono dalla mia persona o dall’avvocato Bocellari, i suoi problemi nascono da un’indagine che si basa su elementi concreti. D’altronde c’è un dato di fatto: lei ha notato nelle fonti di prova qualche atto portato da noi? È tutto materiale della Procura. Se altri amano dire che questa indagine è frutto del lavoro della difesa di Stasi si sbagliano, questa indagine è frutto dell’attività della Procura”.
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