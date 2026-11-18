(Adnkronos) – Giornata di testimonianze, oggi e domani, in Procura a Pavia nel filone d’indagine sul presunto passaggio di denaro per ottenere l’archiviazione lampo di Andrea Sempio nel 2017. Stamane, a rispondere ai pubblici ministeri, è stato l’avvocato Simone

Grassi, che nel 2017 era uno dei legali di Andrea Sempio, nuovamente indagato per il delitto di Chiara Poggi. Nel pomeriggio, sempre come testimone, dell’ex carabiniere Giuseppe Spoto, che trascrisse le intercettazioni della famiglia Sempio. Domani invece verrà ascoltato, sempre nelle vesti di testimone, l’avvocato Massimo

Lovati, anche lui ex difensore di Sempio.

L’audizione dell’avvocato Grassi, che era già stato sentito dalla Procura di Brescia, è durata quasi tre ore. Uscendo dal Tribunale di Pavia, Grassi non ha rilasciato dichiarazioni, replicando il silenzio all’ingresso.