Casalecchio di Reno (Bo), 18 nov. (askanews) – Una comunità per minori a Roma, un’associazione alle pendici dell’Etna, una cooperativa sociale alle porte di Torino. Luoghi lontani, dove ogni giorno si accoglie chi ha bisogno. A unirli è un cantiere: quello di Geoside, la Esco del gruppo Italgas, che di mestiere aiuta industrie e condomini a consumare meno energia.”Di solito ci riusciamo partendo dai dati, che sono la fonte primaria per un’analisi precisa dei consumi – spiega l’amministratore delegato di Geoside, Fabio Tentori -. Poi individuiamo una serie di soluzioni che possono ridurli e, allo stesso tempo, aumentare la qualità abitativa degli ambienti che stiamo riqualificando. Lo abbiamo fatto per tante industrie, per tanti condomini e anche per comunità che aiutano persone in difficoltà”.A Roma i lavori sono entrati nella comunità Ambrosini del Ceis, il Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi. Qui trovano casa minori e madri in difficoltà, e qui oggi si consuma circa un quarto di energia in meno. “Abbiamo realizzato opere strutturali per mettere in sicurezza l’involucro e lo abbiamo coibentato, così passa meno caldo e meno freddo – continua Tentori -. Allo stesso tempo abbiamo sostituito gli impianti con altri di ultima generazione, che si possono controllare anche da remoto. Questo ha permesso alla comunità Ambrosini di risparmiare concretamente soldi che può reinvestire per offrire ancora più servizi e accogliere ancora più persone. E abbiamo anche aumentato il comfort abitativo di questi luoghi”.La stessa strada l’hanno fatta in Sicilia, a Linguaglossa, gli spazi dell’associazione Campus Concettina. E a Grugliasco la cooperativa Terra Mia, che da oltre trent’anni assiste le persone più fragili: lì i consumi sono scesi di oltre l’80 per cento. “E’ un modello che si può sicuramente replicare in tutti gli ambienti che accolgono persone – conclude l’amministratore delegato -. Penso alle Rsa, dove si assistono e si sostengono gli anziani, ma anche a scuole, asili e centri sportivi”.Tre luoghi, tre storie: la transizione energetica passa anche dalle case di chi accoglie.