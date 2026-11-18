(Adnkronos) –

Slitta la semifinale del Grande Fratello Vip. Il reality di Mediaset rinuncia al doppio appuntamento, rimandando la puntata inizialmente prevista per venerdì 20 novembre direttamente a lunedì 23, quando il pubblico sceglierà il quarto finalista del programma che si aggiungerà a Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

Ad annunciare il cambio di programmazione è stata la conduttrice Ilary Blasi: “Ci vediamo lunedì prossimo, tra una settimana”, ha detto in un reel pubblicato sul profilo Instagram del Gf, “mi mancherete ma ci sarà la semifinale”.

Ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip, nella puntata andata in onda lunedì 16 novembre, sono state Megan Ria e Valeria Marini. L’eliminazione della ballerina è arrivata dopo che Andreas Muller e Alessandro Varsi si sono salvati grazie al voto del pubblico, mentre anche Federica Morello è riuscita a conquistare i voti necessari per rimanere nel programma.

Durante la puntata i concorrenti, divisi in due gruppi da tre, ad esclusione delle tre finaliste, hanno deciso chi mandare al televoto flash: la scelta è ricaduta su Morello e Varsi, che ha poi trascinato con sé Valeria Marini. Dopo il voto del pubblico da casa è proprio la showgirl, protagonista a poche ore dall’inizio della puntata dell’ennesima lite con Guendalina Tavassi, a venire eliminata.

“Grazie per avermi salvato da un inferno. Si erano create delle situazioni veramente insopportabili. Un’aggressività quotidiana. Io sono felicissima così”, sono state le prime parole di Marini una volta arrivata in studio. L’ormai ex concorrente a inizio puntata aveva, ancora una volta, minacciato di abbandonare la Casa senza aspettare il voto da casa, esasperata dalle liti con Tavassi. In nomination e a rischio eliminazione sono finite Federica Morello e Piera Meloni, trascinata in nomination proprio da Morello, che ha acquisito questo ‘potere’ in quanto è stata la più votata del televoto flash, oltre ad Alessandro Varsi. Il loro destino verrà deciso nella prossima puntata del Gf Vip, in programma venerdì 20 novembre.