ROMA (ITALPRESS) – I Lakers rimontano 18 punti di svantaggio, battono Charlotte 118-114 al supplementare e centrano la nona vittoria consecutiva. Nella notte italiana, il protagonista a Los Angeles è Quentin Grimes, che firma il massimo in carriera con 47 punti, 23 dei quali tra ultimo quarto e overtime. È lui a segnare sulla sirena il canestro del 111-111 che prolunga la partita, mentre Luka Doncic firma il sorpasso nel supplementare.

Si ferma a 12 la striscia di successi di San Antonio, battuta in casa 105-93 da Detroit. I Pistons risalgono dal -14 con 27 punti di Cade Cunningham e 25 di Daniss Jenkins. Ausar Thompson sfiora la tripla doppia con 14 punti, 9 rimbalzi e 12 assist, a cui aggiunge 5 recuperi. Agli Spurs, tenuti al minimo stagionale di punti, non bastano i 25 punti e 18 rimbalzi di Victor Wembanyama.

Minnesota batte Portland per la seconda notte di fila, stavolta 106-105. Ayo Dosunmu firma il massimo stagionale con 30 punti e 7 triple su 11 tentativi, oltre all’assist per il canestro decisivo di Jaden McDaniels, autore di 22 punti, a 2″6 dalla sirena. Ai Trail Blazers non bastano i 25 punti di Damian Lillard.

New York espugna Toronto 111-102 con un parziale di 9-0 nel finale. Jalen Brunson firma 31 punti, quattro dei quali in un’unica azione che spezza la parità a 102, mentre Karl-Anthony Towns chiude con 16 punti, 16 rimbalzi e 8 assist, centrando la 14esima doppia doppia in altrettante partite stagionali. Per i Knicks è il 15° successo consecutivo contro i Raptors.

Utah interrompe una serie di 12 sconfitte consecutive imponendosi 132-107 in casa dei Clippers. I Jazz piazzano un 44-21 nell’ultimo quarto e trovano 40 punti e 11 rimbalzi dalla panchina di Brice Sensabaugh, che realizza 8 triple su 11, nuovo primato personale per canestri dall’arco. Keyonte George aggiunge 30 punti e 11 assist, mentre Brook Lopez è il miglior realizzatore dei Clippers con 23 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Toronto Raptors – New York Knicks 102-111

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 106-105

San Antonio Spurs – Detroit Pistons 93-105

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 107-132

Los Angeles Lakers – Charlotte Hornets 118-114 dOt

-Foto IPA Agency-

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