Roma, 18 nov. (askanews) – Al Chiostro del Bramante è stato presentato da Amazon lo studio Nomisma, che dimostra con dati concreti come il negozio online sia un alleato delle PMI. In questo scenario, tra le aziende di punta vi è Amoroses, che disegna e crea in Italia oggetti di design con fiori veri stabilizzati. Le parole di Michela Giovanzana e Giovanni Tomasini, fondatori di Amoroses: “Siamo nella vetrina di Amazon dal 2019, quindi possiamo dire che Amoroses sia nato su Amazon. Questo ci ha permesso di consolidare la nostra rete vendita online e soprattutto espanderci in mercati europei e internazionali. Vendiamo tantissimo in Italia, ma anche in Francia, Spagna e Germania e in altri stati europei. Oggi circa il 30% del nostro fatturato estero arriva da Paesi come Francia, Germania, Spagna, ma anche da new entry come Belgio, Olanda e Regno Unito. La vetrina Made in Italy ci ha aiutato ad entrare in questa dimensione. Uno dei prodotti per esempio più apprezzati all’estero è la nostra rosa stabilizzata Amoroses Bijoux che unisce il sapere dell’artigianato italiano con un’eleganza ricercata in tutto il mondo”.