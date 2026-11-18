Roma, 18 nov. (askanews) – Un percorso inverso, rispetto alle altre aziende presenti al Chiostro del Bramante, ma ugualmente funzionale. Il Made in Italy non sempre nasce da un negozio fisico e poi si sviluppa online. Un esempio è Gustonline, nato nel 2018 ad Ariccia, nel cuore dei Castelli Romani, da un’idea di Giorgia e Francesco all’epoca ventenni che mossi dalla passione per i sapori autentici del territorio romano e laziale decisero di affacciarsi ai mercati dell’e-commerce.Le parole di Francesco Toppi e Giorgia Barbati, Co-founders Il Gustonline: “Il Gusto Online nasce nel 2018 grazie a me e al mio compagno Francesco, ma soprattutto grazie alla vetrina Made in Italy di Amazon. Oggi riusciamo a portare all’estero i nostri sapori di casa, quelli con cui siamo cresciuti. Da Roma, per l’esattezza dai Castelli Romani di Ariccia, riusciamo ad esportare in tutta Europa. Per noi è una grande soddisfazione essere qui oggi. Grazie ad Amazon e al loro aiuto abbiamo saputo fin dall’inizio vendere. Una grossa mano ci è stata data anche in chiave burocratica per affrontare il mercato online. Per noi è stato un passo importante dall’inizio della nostra fondazione”.